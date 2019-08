Bulgaria continuă să lupte pentru noua fabrică a Volkswagen din Europa de Est (Boyko Borissov) "In ceea ce priveste riscul investitiei, Bulgaria este mai bine pozitionata decat orice tara din regiune". Investitia Volkswagen in Bulgaria va fi benefica pentru intreaga Europa de Est, a declarat Borissov.



Acesta a scos in evidenta avantajele Bulgariei: sistemul fiscal competitiv, legislatia prietenoasa cu mediul de afaceri, legaturile bune de transport si costul scazut al fortei de munca.



Decizia finala privind investitia Volkswagen este asteptata la inceputul lunii septembrie.



