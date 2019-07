Stiri pe aceeasi tema

- Comisia bulgara pentru combaterea coruptiei si confiscarea bunurilor dobandite ilicit a anuntat marti ca renunta la procedurile declansate in legatura cu o sesizare impotriva comisarului european pentru economie digitala si societate digitala, Mariya Gabriel, transmite BTA, potrivit agerpres.ro.Conform…

- Conform sesizarii depuse de organizatia neguvernamentala BOEC in decembrie 2018, in urma unei anchete a portalului bivol.bg, Mariya Gabriel a inchiriat un apartament de lux in suprafata de 128 mp apartinand unei societatii municipale, intr-un cartier cochet din Sofia, Lozenet. In baza contractului…

- Litoralul bulgar al Marii Negre atrage anual in jur de 6,5 – 7 milioane de turisti straini, la care se adauga inca 1,5 milioane de vizitatori din celelalte provincii ale tarii. Prin urmare, dezvoltarea armonioasa a intregii regiuni litorale este o prioritate pentru factorii de decizie de la Sofia. La…

- Europa a ramas in urma pe domeniul digital, deci a venit momentul sa si investim pentru a concura pe aceasta piata si pentru a avea o transformare digitala de succes, a declarat, joi, intr-un forum de specialitate, Mariya Gabriel, comisarul european pentru Economie

- ​Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, doreste sa lase vacante pâna la 1 noiembrie posturile comisarilor care au fost alesi eurodeputati si vor merge la Parlamentul European, pentru a evita un cost mai mare, în situația în care ar fi înlocuiți imediat, a spus el…

- Partidul GERB, al premierului Boiko Borisov, a obtinut 30,77% din voturi in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in Bulgaria, cu peste cinci puncte procentuale mai multe decat opozitia socialista, arata datele transmise luni, la ora locala 07:00 (04:00 GMT) de Comisia electorala…

- Papa Francisc a facut aluzie la faimoasa expresie „cortina de fier" rostita de Winston Churchill, evidentiind problemele pe care le-a creat inegalitatea in ceea ce priveste distribuirea bogatiei in Europa. „Bulgaria, ca multe alte țari din Europa, trebuie sa faca fata la ceea ce se poate numi…

- Ministerul bulgar de Externe si-a exprimat luni puternica indignare in legatura cu o reuniune a unor organizatii de extrema dreapta din Bulgaria si din strainatate care a avut loc la Sofia in weekend, transmite BTA potrivit Agerpres. Potrivit MAE bulgar, anunturile postate in diferite orase…