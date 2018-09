Stiri pe aceeasi tema

- Infrastructura rutiera din Bulgaria va fi proiectata in functie de intensitatea traficului de 30 de ani, potrivit Novinite.com, preluat de digi24.ro. Aceasta este noua Ordonanta privind proiectarea drumurilor, care a fost deja promulgata in Monitorul Oficial, a anuntat Ministerul Dezvoltarii Regionale…

- Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, a regretat ca lipsa investitiilor in infrastructura sportiva a privat Romania timp de zeci de ani de organizarea unui campionat mondial de seniori, in timp ce tara vecina, Bulgaria, a gazduit trei competitii mondiale in week-end-ul trecut.…

- Guvernul se intruneste in sedinta, luni, la ora 16.00, anuntul fiind facut dupa decizia Curtii Constitutionale, care a stabilit ca legea de revizuire a Constitutiei adoptata saptamana trecuta de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita…

- Pana acum, prescrierea amenzii pentru rovinieta intervenea in sase luni de la savarsirea faptei. Legea nr. 60/2018 pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din…

- Inspectorii Ministerului Finanțelor Publice (MFP) pot de-acum sa controleze ONG-urile care primesc sponsorizari sau sume redirecționate de persoanele fizice din impozitul pe venit, conform unui act normativ aparut recent in Monitorul Oficial. Pana acum, acest lucru nu era posibil, astfel ca autoritațile…

- OUG privind rectificarea bugetului ptr 2018 publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 a fost publicata în Monitorul Oficial. Reamintim ca documentul a fost adoptat miercuri, în sedinta de Guvern, fara a…

- Clasamentul pe companii de asigurare in funcție tarifele RCA nu arata, atunci cand este vorba de vanzari efective, așa cum ne este prezentat tuturor de calculatoarele dedicate. Realitatea din piața a fost luata in discuție și analizata, in interiorul Autoritații de Supraveghere Financiara(ASF).

- Veniturile Bulgariei din turism au crescut cu 27,2% in mai, la 78,3 milioane de leva (40 de milioane de euro), arata datele Institutului National de Statistica de la Sofia, transmite Novinite, informeaza AGERPRES . In mai, veniturile obtinute de pe urma vizitatorilor straini au crescut cu 37,6%, in…