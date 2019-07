Bulgaria autorizează finanţarea nelimitată a partidelor de către sectorul privat Bulgaria, considerata una dintre tarile din UE cele mai corupte, a decis joi sa autorizeze finantarea nelimitata a partidelor politice din resurse private, in pofida temerilor legate de riscul conflictelor de interese si al practicilor dubioase, informeaza France Presse.



De asemenea, parlamentul a redus drastic - prin amendamente la legea bugetului - finantarea publica a formatiunilor bulgare, cu mai putin de patru luni inainte de alegerile municipale: statul nu va da mai mult de 1 leva (0,50 euro) fata de 11 leva (5,50 euro) pana acum varsate per vot la alegerile legislative precedente.

