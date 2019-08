Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile bulgare au decretat o stare de urgența in regiunea Silistra, din nord-estul Bulgariei, in urma descoperirii unui focar de pesta porcina africana la o ferma din satul Popina, informeaza site-ul agenției de știri Novinite.Directoratul regional pentru Siguranța Alimentara va organiza…

- Directia Regionala pentru Siguranta Alimentara va efectua inspectii la abatoarele din Dulovo, Tutrakan si Sitovo, iar la granita cu Romania vehiculele sunt dezinfectate si verificate sa nu transporte ilegal carne.De asemenea, circa 17.000 de porci de la ferma din Popina vor fi sacrificati.

- In ultimele trei zile, aproximativ 40 de porci mistreti au fost impuscati, in zona localitatii Sanpetru German, din judetul Arad, dupa ce au fost confirmate mai multe focare de pesta porcina africana. In zona localitatii Sanpetru German, care apartine de comuna Secusigiu, au fost confirmate patru focare…

- Autoritațile din Timiș sunt in alerta dupa ce, sambata, intr-o gospodarie din localitatea Sanpetru German, din județul Arad, aflata la limita cu județul nostru, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana, cinci animale fiind ucise. Astfel, astazi, a fost convocata o ședința a Centrului Local…

- Grecia a introdus controale suplimentare pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane, cu care se confrunta Bulgaria si Romania, a informat luni postul national bulgar de radio (BNR), transmite Novinite. Ministerul Agriculturii, precum si Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Grecia,…

Grecia a introdus controale suplimentare pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane, cu care se confrunta Bulgaria si Romania, a informat luni postul national bulgar de radio (BNR), transmite Novinite.

- Autoritatile au inceput, marti, sacrificarea tuturor porcilor din comuna doljeana Teasc, iar miercuri va incepe uciderea porcilor si in cele trei sate ale comunei Gighera (Zaval, Gighera, Nedeia), localitati in care au fost identificate mai multe

- Autoritațile din Dolj sunt in alerta, dupa ce 10 mistreți au fost gasiți morți pe un camp din județ. In alte trei localitați de pe malul Dunarii a fost confirmat, joi, virusul pestei porcine, zeci de animale fiind ucise, transmite corespondentul MEDIAFAX.Virusul pestei porcine a fost ...