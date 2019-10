Bulgaria: Autoritatea de reglementare blochează cumpărarea activelor bulgare ale CEZ de către Eurohold(Reuters) Autoritatea de reglementare sustine ca tranzactia de 335 de milioane de euro (377,9 milioane de dolari) va duce la o crestere semnificativa a cotei de piata a noului grup si va avea impact atat pe piata asigurarilor cat si a energiei, scrie Agerpres. Tranzactia dintre Eurohold-CEZ venea dupa ce directorul general al companiei cehe de utilitati, Daniel Benes, a anuntat ca CEZ si-a planificat vanzarea activelor din Romania, Bulgaria, Turcia si Polonia, ca parte a strategiei de a se concentra pe piata din Cehia. Benes a adaugat ca vanzarea acestor active ar putea aduce companiei "mai multe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intentia firmei CEZ de a vinde parcul eolian din Dobrogea si celelalte active din Romania se inscrie in noua directie de dezvoltare internationala a companiei, care, in afara de dezvoltarea din Republica Ceha, se va concentra pe proiecte de eficienta energetica, astfel ca toate activitatile care…

- De ce se retrage grupul CEZ de pe piața locala, deși managerul de tara considera ca “Romania trece prin cele mai bune vremuri economice pe care le-a trait vreodata” Intentia firmei CEZ de a vinde parcul eolian din Dobrogea si celelalte active din Romania se inscrie in noua directie de dezvoltare…

- Intentia firmei CEZ de a vinde parcul eolian din Dobrogea si celelalte active din Romania se inscrie in noua directie de dezvoltare internationala a companiei, care, in afara de dezvoltarea din Republica Ceha, se va concentra pe proiecte de eficienta energetica, astfel ca toate activitatile care nu…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat joi ca este optimist ca noua Comisie Europeana isi va imbunatati relatiile cu membrii estici ai UE, tensionate de mult timp de dezacordurile legate de migratie si de multiculturalism, transmite Reuters, conform news.ro.Grupul de la Visegrad, format din…

- Campioana mondiala en-titre la volei feminin, Serbia, este prima finalista a Campionatului European, dupa ce a invins sambata, in prima semifinala a zilei, reprezentativa Italiei, cu scorul de 3-1. Serbia a eliminat Romania in optimile competitiei, informeaza News.ro.Citește și: Kosovo ramane…

- Meyer, Franklin Templeton: In acest moment nu ar fi benefic pentru Hidroelectrica sa cumpere activele CEZ si ENEL In acest moment nu ar fi benefic pentru Hidroelectrica sau pentru actionari sa cumpere activele CEZ si ENEL, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton…

- CEZ, companie detinuta in proportie de 70% de statul ceh, ar putea da prioritate vanzarii activelor sale din Romania mai tarziu in acest an, a anuntat marti cea mai mare companie de utilitati din Europa Centrala. În iunie, compania bulgară Eurohold a semnat un acord privind achiziţionarea…

- CEZ, companie detinuta in proportie de 70% de statul ceh, ar putea da prioritate vanzarii activelor sale din Romania mai tarziu in acest an, a anuntat marti cea mai mare companie de utilitati din Europa Centrala, ca parte a programului destinat platii unor dividende speciale actionarilor, transmite…