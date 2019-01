Bulgaria ar putea adera la zona euro cel mai devreme in 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate (48%) dintre liber profesionistii Uniunii Europene se declarau, in 2017, "foarte satisfacuti" de locul lor de munca, insa acest grad de satisfactie variaza foarte mult intre statele membre de la un varf de 83% in Suedia pana la un minim de 19% in Romania, arata datele publicate luni…

- Bulgaria, Ungaria, Croatia, Romania si Letonia au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Situatia este asemanatoare…

- Lira sterlina a ajuns luni la cel mai scazut nivel fata de dolar din ultimele 18 luni, pe fondul sporirii incertitudinilor legate de conditiile iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Dupa informatiile conform carora premierul Theresa May a amanat marti votul crucial asupra acordului…

- Romania ar putea intra in sistemul cursurilor de schimb, o antecamera a zonei euro, in 2024, unde trebuie sa ramana cel putin doi ani pana la adoptarea monedei unice, a anuntat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la Profit Financial Forum. Isărescu a subliniat…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May. "Nu…

- Germania ar trebui sa isi accelereze eforturile destinate atragerii unui numar mai mare de cetateni din alte state membre ale Uniunii Europene, in conditiile in care, in perioada 2011-2016, cei cinci milioane de emigranti din UE au stimulat cresterea inregistrata de prima economie europeana cu 0,2%…

- Averea medie a romanilor a crescut in perioada 2000 - 2018 de la 3.843 dolari/persoana la 20.321 dolari/persoana, valoarea totala a avutiei romanilor fiind, conform unui studiu realizat de Credit Suisse, de 317 miliarde de dolari, in conditiile in care avem 15.980 de milionari in dolari. Cresterea…

- La finele lui 2017, Romania se situa printre statele membre UE cu cel mai mic nivel al datoriei guvernamentale raportata la Produsul Intern Brut (35,1%), un nivel mai redus fiind inregistrat doar in Estonia (8,7%), Luxemburg (23%), Bulgaria (25,6%) si Cehia (34,7%), arata datele revizuite publicate…