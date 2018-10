Stiri pe aceeasi tema

- Administratia vamala chineza a anuntat luni ca a interzis importurile de porci domestici, porci mistreti si produse din carne de porc din Bulgaria, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana in aceasta tara, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, China a ordonat returnarea…

- Urmarirea traseului carnii si a produselor din carne de la porcii infectati cu pesta porcina africana este esentiala pentru a stopa raspandirea maladiei virale deoarece aceasta poate supravietui in alimentele procesate, a afirmat Matthew Stone, directorul adjunct al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Bulgaria a raportat vineri confirmarea primului focar de pesta porcina – șapte porci infectați intr-o gospodarie aflata in apropiere de granita cu Romania, scrie Reuters. Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria a anuntat ca cele sapte animale infectate au fost depistate la o gospodarie din…

- Pesta porcina se extinde in județul Buzau, unde au fost depistate doua noi focare. Cele doua focare au fost descoperite in localitatile Lunca si Panatau, din comunele Patarlagele si Panatau. Ultimele date facute publice pe 29 august de șeful ANSVSA, Geronimo Branescu, aratau ca sunt 781 de focare de…

- Autoritatile bulgare au anuntat ca au depistat primul focar de pesta porcina africana din aceasta tara, la o ferma aflata in apropierea frontierei cu Romania, informeaza site-ul Euronews, citeaza mediafax.ro.

- Focar de pesta porcina depistat in Bulgaria, aproape de granița cu Romania. Focarul a fost depistat la o ferma situata in apropierea frontierei cu țara noastra. Pesta porcina a fost depistata in Bulgaria, la o ferma din satul Tutrakantsi, din nord-estul țarii. Testele au confirmat virusul in cazul…

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) anunța, intr-un comunicat transmis marți, ca a intreprins masuri de prevenire a apariției pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria.

- Vamesii bulgari au confiscat peste 200 de kilograme de carnati de la romanii care calatoreau in vacanta spre statiunile din Bulgaria si Grecia, dupa ce in urma cu doua saptamani autoritatile au pus anunturi care interzic importul de produse ce contin carne de porc din cauza epidemiei de pesta porcina…