Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Bulgaria a fost laudata de Comisia Europeana pentru reformele din justitie si ridicat mecanismul de monitorizare MCV, sute de bulgari protesteaza in strada fata de numirea in functia de procuror general a unei persoane controversate, pe care ei o considera marioneta elitei politice si a oligarhilor…

- Ședința ordinara de Consiliu Local aferenta lunii octombrie a inceput armonios, cu un ceremonial dedicat unor militari botoșaneni carora li s-a conferit titlul de cetațean de onoare al municipiului Botoșani.

- Acum cateva minute, deputatul Sergiu Livtinenco a publicat pe pagina sa de Facebook componența nominala a comisiei de preselecție a candidaților pentru funcția de procuror general, din care va face parte și un expert strain.

- Presedintele CSM, Lia Savonea, a convocat, marti, o noua sedinta a plenului Consiliului, care are pe ordinea de zi numirea Adinei Florea la sefia Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Totodata, pe ordinea de zi se afla si dispunerea masurilor legale cu privire la cererea lui…

- Malinov, in varsta de 50 de ani, si-a inceput in 2010 activitatile in slujba Institutului rus de studii strategice, condus de fosti oficiali ai serviciilor secrete, si a ONG-ului rus Vulturul cu doua capete, afirma procuratura bulgara.In momentul de fata el a fost eliberat conditionat in…

- Tensiuni uriase in interiorul PSD. Potrivit unor surse, Viorica Dancila si Eugen Teodorovici s-ar fi certat inainte si in timpul sedintei de Guvern, anunța Antena3.Motivul disputei ar fi fost ca premierul nu a acceptat sa introduca pe ordinea de zi suplimentara un pachet de 11 ordonante pregatite…

- Proiect PMB: Vinieta pentru autoturismele care intra in București Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Din ianuarie, anul viitor, toate vehiculele care nu sunt înmatriculate în Bucuresti sau Ilfov vor putea intra în Capitala numai dupa achitarea unei viniete. De…