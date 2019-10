Ghesev, in varsta de 48 de ani, pana acum adjunct al procurorului general in exercitiu Sotir Tatarov si unicul candidat la succesiunea acestuia, a asigurat in cursul audierii de aproape 10 ore in fata Consiliului ca intentioneaza sa "intareasca eficienta organelor de ancheta", cu precadere in ce priveste coruptia, terorismul si criminalitatea organizata.

In plina sedinta, la sediul institutiei a fost primit joi un mesaj in care se spunea ca o bomba va exploda in 30 de minute, urmat de o fraza in limba araba. Sedinta Consiliului a continuat insa. Zona din jurul cladirii fusese blocata…