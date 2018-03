Bulgaria: Agentia de Stat pentru Securitate Nationala din Bulgaria (DANS) dobandeste controlul asupra proprietatilor si banilor elitei politice

Stiri pe aceeasi tema

- Politicieni si prelati rusi continua cu acuzatiile impotriva Bulgariei, ca subestimeaza foarte mult rolul Rusiei cu privire la Eliberare. Dupa ce Patriarhul Rusiei, Chiril, in timpul vizitei sale in Bulgaria, l-a mustrat pe presedintele Radev, acum mitropolitul Ilarion, care este si presedinte al Departamentului…

- Banca Mondiala a avertizat ca agravarea inegalitatii economice in UE risca sa alimenteze politica populista. Agentia de dezvoltare cu sediul in SUA va afirma intr-un raport ce urmeaza a fi publicat joi ca inegalitatea a crescut in multe parti ale UE dupa 1990, intrucat europenii cu venituri mici raman…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au lansat un nou program de consiliere pentru a ajuta intreprinderile mici si mijlocii din Grecia, Bulgaria si Romania sa creasca si sa creeze locuri de munca, potrivit Rador, care citeaza New York Times.

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat marti, la Brasov, conferinta internationala cu tema ”Constientizarea comunitatilor europene cu privire la importanta imbunatatirii politicilor in domeniul bioenergiei”, eveniment la care participa experti din domeniul bioenergiei si valorificarii…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru organizeaza astazi, la Brașov, conferința internaționala „Conștientizarea comunitaților europene cu privire la importanța imbunatațirii politicilor din domeniul bioenergiei”. Eveniment va reuni experți in domeniul bioenergiei și valorificarii biomasei…

- Locuitorii orasului Plovdiv au organizat, luni, un nou miting de protest in apararea medicului bulgar Ivan Dimitrov, retinut de politie sub acuzatia de omor cu intentie directa a unui hot, care a patruns in locuinta acestuia, potrivit Dnes.bg si Rador. Demonstrantii sustin ca medicul l-a impuscat pe…

- Cea mai saraca regiune din UE ramane partea de nord-vest a Bulgariei, cu un PIB pe cap de locuitor de 29% din nivelul mediu al Uniunii, arata datele Eurostat. In urma acestei regiuni se afla Mayotte din Franta (33%), partea de centru-nord si centru-sud din Bulgaria (cate 34%), precum si partea de nord-est…

- Bulgaria a raportat noi cazuri de pasari infectate cu virusul H5N8, la o ferma din nord-estul districtului Dobric, in apropiere de granita cu Romania, a anuntat luni Agentia pentru siguranta alimentara, informeaza Agerpres. Virusul, identificat la o ferma din orasul ...

- Virusul, identificat la o ferma din orasul General Toshevo, va determina sacrificarea a 140.000 de pasari, a precizat Agentia pentru siguranta alimentara. Institutia a anuntat infiintarea unei zone de protectie de trei kilometri si a unei zone de observatie de aproximativ 10 kilometri,…

- In 2017, economia Romaniei a avut una dintre cele mai rapide cresteri din UE, de 7% Agentia de evaluare financiaraStandard & Poor's (S&P) a confirmat printr-un comunicat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la Standard & Poor's (S&P) la "BBB minus/A-3"…

- Agenția de Infrastructura Rutiera de pe langa Ministerul Transporturilor din Bulgaria a lansat aplicația "Lima" ce arata șoferilor, pe calculator sau telefon mobil, starea intregii rețele rutiere din țara, inclusiv drumurile inchise și alternativele de trafic, scrie

- Printr-o miscare neasteptata, agentia Moody's a procedat ieri seara la revizuirea in crestere a ratingului Greciei cu doua trepte la B3 de la Caa2, inscriindu-se in tendinta creata de evaluarile celorlalte doua agentii care in ultimul timp au privit cu mai mult optimism decat ea evolutia Greciei. De…

- Indicele de perceptie a coruptiei in Bulgaria este de 43 de puncte in 2017, tara ocupand astfel locul 71 in clasamentul mondial. In cadrul clasamentului intre statele membre UE, Bulgaria continua sa ocupe ultimul loc (media indicelui UE este de 65), a anuntat organizatia internationala Transparency…

- Granitele trebuie sa fie deschise pentru ca economia sa nu aiba de suferit - a apreciat ministrul bulgar de externe. Bulgaria urgenteaza sistarea controalelor la frontierele interioare ale spatiului Schengen. Acest lucru contravine libertatii fundamentale a circulatiei de persoane, capital, marfa si…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Valentin Iliev (37 de ani), fostul fundaș al Stelei, este in prezent antrenor la formația din Liga a 3-a bulgara CSKA 1948, iar intre meciuri și antrenamente este de ajutor la biserica cu hramul Sfantului Gheorghe din Bistritsa, Bulgaria. Iliev și-a gasit adevarata vocație. In timpul liber slujește…

- Transportatorii aerieni din Rusia nu sunt interesati sa construiasca noi baze de reparatii pentru avioane pe teritoriul tarii, a declarat Maxim Sokolov, ministrul transporturilor din Federatia Rusa, potrivit agentiei ruse Regnum, citat de Rador. „Aceasta piata este destul de mare in ceea ce priveste…

- Tarile membre ale UE si-au afisat joi, la Sofia, divergentele legate de extinderea spre Balcani, in conditiile in care Bulgaria a facut apel la concretizarea acestui proces, pentru a nu lasa camp liber altor puteri, precum Rusia si China, scrie AFP.

- Bulgaria este singura tara - membra a Uniunii Europene a si a NATO, dintre cele sapte reprezentante ale Europei Centrale si de Est, in care populatia este impartita aproape in mod egal cu privire la aceeptarea democratie liberale si regimul autocratic, potrivit Rador, care citeaza Dnevnik si Kapital…

- Astazi, 14 februarie, a demarat plata cererilor care au fost autorizate pentru Masura 215 „Plați privind Bunastarea animalelor”, informeaza Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura. Astfel, in perioada 6-14 februarie s-au autorizat la plata un numar de 330 de fermieri cu suma totala de 94,9…

- Epson a incheiat trimestrul patru din 2017 pe o poziție de top in ceea ce privește valoarea livrarilor de imprimante și multifuncționale inkjet, cu o cota de 38%, respectiv 37% la nivelul intregului an, conform IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker. Majoritatea livrarilor efectuate de Epson sunt…

- Dezastru total la resursele minerale ale statului! Un control al Corpului de Control al Primului Ministru la Agenția pentru Resurse Minerale s-a finalizat cu sesizarea Parchetului Curții de Apel, precum și a altor instituții de control ale statului dupa neregulile majore gasite de inspectorii guvernamentali…

- MAE din Romania informeaza cetatenii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, potrivit datelor transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, duminica si luni, 22 de regiuni din aceasta tara vor fi afectate de precipitatii sub forma de ninsoare si ploaie si…

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- Bulgaria este printre statele din Uniunea Europeana a carei populatie urbana este in cel mai mare risc de saracie si excluziune sociala, in anul 2016. Asta arata datele Oficiului European de Statistica Eurostat.Tara este pe locul doi, cu 31% din populatia care traieste in marile orase supusa acestui…

- Succesele Rusiei in materie de politica interna si externa provoaca alergie Occidentului, considera ministrul de externe rus Serghei Lavrov, vorbind intr-o intalnire cu finalistii concursului 'Liderii Rusiei', o competitie deschisa pentru conducatori din noua generatie din Federatia Rusa, relateaza…

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit și confiscat un pistol cu aer comprimat și 1500 bile metalice, pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca in țara fara documente legale . In data de 06.02.2018, ora 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul…

- Greutatile vietii si varsta inaintata nu l-au incovoiat pe Stan Bitu din comuna Iecea Mare, care la 92 de ani traieste singur in casuta lui din vaiuga. E vaduv de 28 de ani si tot de atat timp se gospodareste singur. Nea Bitu, asa cum e cunoscut de toata lumea din localitate e un exemplu pentru felul…

- Autoritatile judiciare bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru cumpararea automobilelor de lux, anunta parchetul luni in numele luptei impotriva spalarii de bani, potrivit Rador. Sunt de asemenea vizati de ancheta cei 365 de particulari care au achizitionat recent proprietati imobiliare…

- Partidul conservator GERB, principala formatiune aflata la guvernare in Bulgaria, a amanat joi ratificarea in parlament a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), din cauza opozitiei unor organizatii…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Premierul Boiko Borisov a solicitat din partea cancelarului Angela Merkel ajutor pentru sistemul judiciar si combaterea coruptiei in Bulgaria. La sfarsitul intalnirii pe care au avut-o la Sofia, el a anuntat ca a obtinut sprijinul ei ca in Bulgaria sa vina "colegi" care "bine intentionati" si "fara…

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Agentia pentru infrastructura rutiera din Bulgaria a semnat un contract cu compania austriaca Kapsch TrafficCom pentru designul si constructia unui sistem de colectare a taxelor de drum, care ar urma sa tripleze v...

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Bulgaria a recunoscut statul cu capitala la Skopje drept Macedonia, dar a optat ca pe durata presedintiei bulgare a UE, pana la sfarsitul lunii iunie, sa utilizeze denumirea temporara de "FRI Macedonia", sub care a fost recunoscut oficial statul de catre UE. (in lipsa unui nume acceptabil de catre Grecia…

- Agentia de Securitate Nationala (NSA) a Statelor Unite ale Americii a inceput sa aiba reale probleme legate de personalul calificat. Incepand din 2015, NSA a pierdut sute de hackeri, ingineri si statisticieni cu vasta experienta in domeniu, scrie „Washington Post“, citand oficiali americani familiarizati…

- Republica Moldova a început sa preia de facto controlul asupra frontierei de stat în regiunea transnistreana prin instituirea punctelor comune de control vamal moldo–ucrainean. Afirmatia a fost facuta de Prim-ministrul Pavel Filip într-un interviu acordat în exclusivitate…

- Faptul ca Bulgaria alege sa se concentreze pe Balcanii de Vest semnaleaza ca cel putin sase luni Parteneriatul Estic nu va fi in centrul atentiei UE, scrie analistul politic Dionis Cenusa intr-un articol de analiza pentru Agentia IPN.

- Tranzitia in Bulgaria inca nu s-a incheiat, pentru ca societatea este inca divizata din cauza inventarului socialismului. 10.800 de fosti colaboratori ai Securitatii Statului lucreaza si azi in institutiile bulgare, a declarat fostul presedinte al Bulgariei, Rosen Plevneliev, potrivit Rador care citeaza…

- Alexandru Cumpanașu, șeful Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), a facut o radiografie ampla a evenimentelor politice din Romania, la sfarșit de an."PE FATA, FARA PERDEA SI FARA ATACURI LA PERSOANA SAU INJURII despre: legile justiției, statul de drept, USR (Uniunea Suntem…

- "Mai important este ca Romania sa adere la zona euro decat la Spatiul Schengen", a declarat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In opinia mea, si pentru Bulgaria aderarea la zona euro este obligatorie, prioritatea nationala numarul 1, scriu jurnalistii bulgari de la 24Chasa , citati de Rador.

- Comisia Europeana a comunicat miercuri ca in ultimele luni legaturile cu Washington sunt tot mai frecvent legat de problema reciprocitatii vizelor, insa a insistat pentru progrese imediate. Statele Unite continua sa solicite vize pentru cetatenii din Bulgaria, Croatia, Cipru, Polonia si Romania, potrivit…

- Publicatia aminteste insa ca "acele tari UE care sunt acuzate de subminarea principiilor democratice ori de inactiune in privinta luptei anticoruptie si garantarii independentei judiciare provin din est. Printre ele se numara Ungaria, Bulgaria si Romania, pe langa Polonia." Financial Times citat de…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…