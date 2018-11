Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Bulgaria ca, în conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, luni si marti,

- Filmul ''Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari'' (2018) al regizorului roman Radu Jude va avea patru proiectii in cadrul festivalului de film Cinemania, care se desfasoara la Sofia pana pe 30 noiembrie. La una dintre aceste proiectii, cea din 29 noiembrie, va fi…

- In gala care are cap de afis confruntarea dintre bulgarul Kubrat Pulev si britanicul Hughie Fury este anuntat si pugilistul roman Bogdan Dinu. Buzoianul va lupta pe durata a zece reprize cu un englez de 31 de ani, Tom Little. Gala in care va lupta „bombardierul” Dinu va avea loc in Arena Amreec din…

- 84 de elevi si profesori romani de la scolile si liceele din regiunea Vidin, vor veni pentru doua zile in Romania, regiunea Olteniei, intr-o excursie tematica, cu prilejul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. Printre obiectivele vizitate se vor afla și operele lui Brancuși din municipiul Targu-Jiu.…

- Un barbat suspectat de uciderea si violarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova a fost extradat din Germania in Bulgaria, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ministerului bulgar Justitiei, relateaza AFP, conform news.ro.”El a fost transferat pe teritoriul bulgar”, a declarat purtatoarea de…

- Papa Francis va ajunge in Romania in mai 2019. Oficialul Bisericii catolice va vizita și Bulgaria, aducand un puternic mesaj de deschidere ecumenica in cele doua țari cu populație majoritar creștin-ortodoxa. Nu a fost stabilita inca o data oficiala, dar surse apropiate Vaticanului acrediteaza perioada…

- Attila Biro, jurnalist in cadrul Rise Project, a fost retinut saptamana trecuta de autoritatile din Bulgaria in timp ce investiga, impreuna cu alti jurnalisti bulgari, un caz de frauda cu fonduri europene. Jurnalistul roman a fost incatusat, impreuna cu un jurnalist bulgar, in miez de noapte, pe un…