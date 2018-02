Bulgaria, achiziţii noi de armament Ministerul bulgar al Apararii va prezenta luna viitoare in guvern propunerea de achizitie de avioane de vanatoare si transportoare blindate, a declarat vineri ministrul de resort, Krasimir Karakaceanov, informeaza Novinite. Ministrul a precizat, pentru postul public BNT, ca Bulgaria va cauta oferte 'pentru avioane noi si second-hand' pentru 'a gasi cele mai bune preturi si cele mai bune optiuni'. Karakaceanov a declarat in noiembrie ca ministerul sau va solicita oferte de la mai multi producatori. [citeste si] Avioanele ce urmau sa fie luate in calcul sunt F-16 de la Lockheed… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

