- Pregatirile Bulgariei pentru a se alatura zonei euro sunt in grafic, iar statul balcanic ar putea adopta euro inca din ianuarie 2022, a afirmat, luni, ministrul de Finante, Vladislav Goranov, transmite Reuters. In luna iulie a anului trecut, Bulgaria a depus cerere pentru a intra in ERM II…

- Comisia Europeana publica miercuri un raport in care tarilor din UE li se cere mai multa vigilenta in acordarea de 'vize de aur', aceste dispozitive nationale controversate care le permit investitorilor bogati sa obtina permis de sedere sau chiar cetatenia europeana, informeaza AFP. Aceasta practica,…

- Comisia Europeana (CE) discuta o varianta de fonduri europene prin care Romania ar avea alocata o suma cu 8% mai ridicata, respectiv de 6 miliarde de euro, pentru perioada 2021-2027, a afirmat Corina Crețu, comisarul european pe Politica Regionala, vineri seara, in cadrul unei emisiuni.„Potrivit…

- Cinci state europene - Romania, Bulgaria, Republica Cipru, Croatia si Polonia - au nevoie de vize pentru a calatori in Statele Unite. Comisia Europeana a cerut SUA eliminarea vizelor de calatorie pentru statele membre ale Uniunii Europene...