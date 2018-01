Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, preia astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Romania, a doua in clasamentul saraciei, va fi „la butoane” in perioada ianuarie-iunie 2019. Bulgaria, care a intrat in Uniunea Europeana in 2007, odata ...

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE.

- Bulgaria, cel mai sarac stat membru din UE, a preluat președinția rotativa a Consiliului UE pentru urmatoarele șase luni. „Bulgaria este una dintre putinele tari ex-comuniste din UE ce apreciaza la justa valoare fondurile europene, care au asigurat 66% din cresterea sa incepand cu 2007. Ea nu creeaza…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene nu este despre un ministru, despre un minister sau un guvern, ci trebuie sa fie a fiecarui roman care sa simta ce inseamna aceasta oportunitate, a declarat intr-un interviu acordat Agerpres, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, susține ca Uniunea Europeana va ridica anul viitor Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), implementat doar pentru Romania și Bulgaria in urma cu zece ani. Eurodeputatul este de acord cu multe dintre modificarile care țin de legile justiției și crede ca,…

- In cadrul ședinței au fost evidențiate progresele inregistrate in procesul de pregatire a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat pe care țara noastra il va exercita timp de șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, fiind totodata stabilite liniile de acțiune necesare continuarii…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene. Financial Times noteaza ca nu numai Polonia incalca valorile democratice de baza ale UE, ci si Ungaria,…

- Parlamentul din Bulgaria a adoptat, miercuri, o lege anticoruptie, cu zece zile inaintea de preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, insa presedintele Rumen Radev a anuntat ca nu este de acord cu prevederile acesteia si ca o va bloca prin veto, informeaza news.ro care citeaza Reuters.

- Parlamentul bulgar a adoptat miercuri, cu numai zece zile inaintea preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, o lege anticoruptie ceruta de mult timp de Comisia Europeana, transmite AFP. Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care,…

- Romania va exercita, in perioada 1 noiembrie 2018 – 1 noiembrie 2019, Președinția Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD), urmare a deciziei celor 14 state membre ale SUERD. MAE „Cu sprijinul premierului Mihai Tudose, Romania a obținut susținerea celorlalte state membre pentru preluarea…

- Discuția a avut loc in cadrul unei intalniri care a avut loc "Am avut o intalnire cu ambasadorul Regatului Țarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, in care am discutat despre cooperarea economica bilaterala. Ne dorim sa fim in continuare un partener de incredere in cadrul Uniunii Europene,…

- Președintele Klaus Iohannis va participa joi și vineri la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale, remis AGERPRES.

- Liderii din Uniunea Europeana incep, astazi, un summit de doua zile la Bruxelles, urmand sa discute printre altele progresele in negocierile privind iesirea din organizatie a Marii Britanii si planurile privind apararea europeana.

- Numarul angajatilor a crescut cu 0,3% in Uniunea Europeana (UE28) si cu 0,4% in zona euro (EA19) in trimestrul trei din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, potrivit datelor preliminare prezentate miercuri de Eurostat. În trimestrul doi din 2017, numărul angajaţilor a înregistrat…

- Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor cu Marea Britanie și pregatirea reuniunii Consiliului European Art. 50 din 15 decembrie. Negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a prezentat evaluarea Comisiei Europene cu privire la stadiul negocierilor la momentul actual…

- Agenția de presa Reuters prezinta principalele prevederi ale celor mai importante trei domenii ale acordului dintre Marea Britanie și UE: Drepturile cetațenilor Acestea se refera la cetațenii britanici, inclusiv soții și copii, care traiesc intr-un stat al UE și la alți cetațeni din…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citind un comunicat oficial de la Bruxelles. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit in numele celor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat, vineri, ca "au fost inregistrate progrese suficiente" privind negocierile de Brexit, astfel ca discutiile cu Marea Britanie pot avansa la urmatoarea faza, relateaza site-ul BBC News.

- Negocierile privind Brexit-ul "progreseaza și vor continua in cursul nopții de joi spre vineri", a dat asigurari joi seara Comisia Europeana, in timp ce Bruxellesul și Londra intampina dificultați in dosarul viitoarei frontiere irlandeze, comenteaza AFP. Președintele Comisiei…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insista pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- "Ne dorim ca Romania sa devina cat mai repede membra a spațiului Schengen, consider ca are toate condițiile sa o faca. (...) Slovenia susține puternic aderarea Romaniei la OECD. Am avut ocazia sa discut cu secretarul general al OECD in legatura cu aceasta chestiune, am vorbit despre procesul de extindere…

- Liderii din Uniunea Europeana se intalnesc vineri la Bruxelles cu reprezentantii din sase tari partenere din fostul bloc comunist, dar Summitul Parteneriatului Estic va fi probabil eclipsat de Brexit, relateaza agentia DPA, conform agerpres.ro. La reuniunea de la Bruxelles, organizata sub egida…

- Suedia s-a pronunțat miercuri pentru accelerarea negocierilor dintre Uniunea Europeana și Londra cu privire la ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar a ținut sa precizeze ca este nevoie de asumarea unor angajamente de catre britanici fața de celelalte state din UE, noteaza Reuters. …

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, o va intreba pe sefa guvernului britanic, Theresa May, intr-o intalnire pe care cei doi lideri o vor avea vineri, cum va indeplini conditiile Uniunii Europene inainte de summitul de la mijlocul lunii decembrie pentru lansarea negocierilor comerciale…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa rezolve rapid probleme majore in negocierile privind Brexit, precum drepturile cetatenilor si 'factura divortului' dintre Londra si blocul comunitar, dar exista mari sanse sa se ajunga la un acord, a estimat negociatorul Parlamentului European pentru…

- Marea Britanie ar putea fi aproape de o noua criza politica. 40 de parlamentari conservatori ar pregati o scrisoare de neincredere pentru Theresa May, a aflat presa britanica, lovind astfel inca o data intr-un premier deja slabit. Cu inca opt semnaturi, Theresa May poate fi indepartata si inlocuita…

- Afirmatia guvernului britanic potrivit careia o intelegere de Brexit privind drepturile cetatenilor este "foarte aproape" este una falsa, iar oferta Londrei privind un sistem simplificat pentru cetatenii europeni este inadecvata, a avertizat joi Parlamentul European, relateaza site-ul The Guardian.…

- Guvernul de la Londra a anuntat miercuri ca negocierile cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) vor fi reluate la 9 noiembrie, nu la 8 noiembrie asa cum declarase initial...

- Regele Willem-Alexander al Olandei a investit, joi, un nou guvern sub conducerea premierului conservator Mark Rutte, punand astfel capat celor mai lungi negocieri pentru formarea unei coalitii din istoria tarii. Alegerile de la 15 martie au erodat baza partidelor traditionale, ceea ce a dus…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni in Parlament ca are ”un grad de incredere” in faptul ca negocierile cu privire la Brexit vor trece in a doua faza pana in decembrie, dupa ce presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker a dezmintit dezvaluiri de presa potrivit carora sefa…

- Presa germana scrie ca premierul britanic Theresa May l-a "implorat" pe seful executivului european, Jean-Claude Juncker, sa il ajute la deblocarea negocierilor pentru Brexit, saptamana, trecuta, informatii dezmintite insa luni de un inalt oficial european, scrie AFP.

- Vineri, presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, l-a mandatat pe Sebastian Kurz, al carui partid s-a clasat pe primul loc in alegerile parlamentare (31,5% dintre voturi), sa formeze noul guvern de la Viena. "Austrienii asteapta formarea rapida a unui guvern puternic si stabil care…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat vineri declansarea procedurii interne pentru faza a doua a negocierilor de Brexit cu reprezentantii Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Negocierile nu incep insa, deoarece chestiunile legate de soarta cetațenilor UE din Marea…

- Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene in anul 2019 si a fost creionat un calendar initial pentru viitoare functie pe care o va detine tara noastra, a anuntat, astazi, la Iasi, Victor Negrescu, ministru delegat pentru Afaceri Europene. El a participat la dezbaterea…

- Negocierile pentru Brexit trebuie accelerate in urmatoarele luni. Este acordul la care au ajuns premierul britanic Theresa May si președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, scrie Digi24.ro.Cei doi lideri s-au intalnit la Bruxelles, la un dineu de lucru.

- Hammond si-a indemnat colegii din cadrul Partidului Conservator din Marea Britanie sa nu mai aiba disensiuni in interiorul partidului si sa se ”uneasca” impotriva UE pentru a securiza cel mai bun acord de retragere pentru britanici, potrivit Mediafax. Citeste si Uniunea Europeana incepe pregatirile…

- Ministrul britanic al finanțelor Philip Hammond a respins vineri acuzațiile unor colegi din Partidul Conservator conform carora ar avea o abordare prea 'soft' fața de Brexit și a subliniat ca Uniunea Europeana reprezinta 'inamicul' in negocieri, informeaza Reuters. Hammond, care a devenit…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a facut apel joi la celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) sa "recunoasca progresele" obținute in negocierile de "divorț" dintre Marea Britanie și blocul comunitar și sa treaca la urmatoarea etapa a acestor tratative,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania este partener constructiv in negocierile privind Brexit. "România nu a blocat niciodata vreo negociere și nici nu are de gând sa o faca și spun aceasta treaba ca unul care este foarte implicat în aceste…

- Negociatorul principal al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a cerut statelor membre ale UE sa-i dea permisiunea de a incepe discutiile cu Marea Britanie asupra viitoarelor relatiilor comerciale, in ciuda opozitiei unora dintre tarile comunitare, intre acestea Germania, Franta si Romania, scrie „The…

- Președintele Klaus Iohannis a respins, joi, informațiile aparute in presa britanica potrivit carora Romania, Germania și Franța ar cere blocarea negocierilor pentru Brexit. Întrebat de jurnaliști, la Craiova, dacă România este printre țările care doresc să blocheze…

- Uniunea Europeana va trebui sa reanalizeze strategia privind Brexit daca Marea Britanie nu isi va imbunatati semnificativ propunerile adresate Bruxellesului, afirma presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de site-ul agentiei Reuters. "Auzim ca Guvernul britanic se pregateste…

