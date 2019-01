Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a extradat in Statele Unite un hacker rus inculpat de un tribunal american pentru o frauda informatica vasta si complexa, a anuntat sambata ambasada rusa la Washington, informeaza France Presse. Potrivit ambasadei, Aleksandr Jukov a fost extradat vineri si este detinut intr-o…

- Razhden Shulaya, seful unei organizatii mafiote cu membri originari din fosta URSS, a fost condamnat miercuri la 45 de ani de inchisoare, a anuntat un procuror federal din Manhattan, la New York, relateaza AFP preluata de Agerpres. Organizatia condusa de Razhden Shulaya, Shulaya Enterprise,…

- Intr-un comunicat de presa se arata ca in momentul cand au fost lansate cele doua grenade, sediul ambasadei era inchis si nicio persoana nu a fost ranita in acest incident, potrivit presei americane. “US and Mexican officials are investigating.” Autoritatile mexicane si cele americane…

- Banca franceza de investitii Societe Generale a acceptat sa plateasca amenzi de 1,34 miliarde de dolari in Statele Unite, pentru 'practici nesigure si precare', a anuntat luni Federal Reserve, banca centrala a SUA, citata de DPA. Federal Reserve a comunicat ca a amendat Societe Generale din cauza…

- Intr-un raspuns scris, Marea Britanie a explicat ca nu a primit nicio cerere de extradare si a informat ca Assange nu va sta mai mult de sase luni in inchisoare in Regatul Unit pentru ca a incalcat termenii cautiunii cautand azil in ambasada. Salvador a precizat ca Ecuadorul a transmis raspunsul…

- O bomba a fost gasita in apropierea casei lui Hillary și Bill Clinton din New York, in timp ce un alt pachet adresat fostului președinte Obama a fost interceptat de serviciul secret din Washington...

- “Un factor de risc care ne ingrijoreaza mult este incetinirea luptei anticoruptie. Coruptia este un vector de influenta si poate fi extrem de periculoasa pentru Romania. Este cel mai important dintre toate motivele pentru care Romania ar trebui sa continue lupta impotriva coruptiei”, a declarat intr-un…