- Ministerul bulgar al Apararii a propus vineri guvernului sa negocieze cu Statele Unite cumpararea a opt avioane de lupta americane F-16V Block 70, a anuntat viceministrul Atanas Zaprianov, informeaza France Presse, citata de Agerpres .

- Razhden Shulaya, seful unei organizatii mafiote cu membri originari din fosta URSS, a fost condamnat miercuri la 45 de ani de inchisoare, a anuntat un procuror federal din Manhattan, la New York, relateaza AFP preluata de Agerpres. Organizatia condusa de Razhden Shulaya, Shulaya Enterprise,…

- Giamparalele Loredanei o sa rasune primavara viitoare peste Ocean, iar fanii divei blonde care au ales sa urmeze visul american vor avea ocazia s-o vada in carne și oase și sa danseze pe muzica ei! Vedeta PRO TV și-a programat un turneu in SUA in mai 2019. Patria rap-ului și-a hip-hop-ului va primi…

- Aproape jumatate dintre americani au un membru apropiat de familie care a petrecut cel putin o noapte in inchisoare, potrivit unui studiu publicat joi si care ilustreaza inca o data caracterul masiv al incarcerarilor in Statele Unite, relateaza France Presse, informeaza AGERPRES . Aceasta ancheta intervine…

- Banca franceza de investitii Societe Generale a acceptat sa plateasca amenzi de 1,34 miliarde de dolari in Statele Unite, pentru 'practici nesigure si precare', a anuntat luni Federal Reserve, banca centrala a SUA, citata de DPA. Federal Reserve a comunicat ca a amendat Societe Generale din cauza…

- Intr-un raspuns scris, Marea Britanie a explicat ca nu a primit nicio cerere de extradare si a informat ca Assange nu va sta mai mult de sase luni in inchisoare in Regatul Unit pentru ca a incalcat termenii cautiunii cautand azil in ambasada. Salvador a precizat ca Ecuadorul a transmis raspunsul…

- O bomba a fost gasita in apropierea casei lui Hillary și Bill Clinton din New York, in timp ce un alt pachet adresat fostului președinte Obama a fost interceptat de serviciul secret din Washington...

- “Un factor de risc care ne ingrijoreaza mult este incetinirea luptei anticoruptie. Coruptia este un vector de influenta si poate fi extrem de periculoasa pentru Romania. Este cel mai important dintre toate motivele pentru care Romania ar trebui sa continue lupta impotriva coruptiei”, a declarat intr-un…