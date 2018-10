Bulgaria a emis mandat european de arestare pentru Severin Krasimirov, acuzat de uciderea jurnalistei Viktoria Marinova

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul in cazul jurnalistei bulgare Viktoria Marinova a fost identificat ca fiind Severin Krasimirov, un tanar de 21 de ani. Politia ar fi gasit sangele victimei pe hainele sale. Conform unor informatii neconfirmate oficial, barbatul a fugit din Bulgaria pe 7 octombrie pentru a se ascunde in Germania…

- Cetateanul roman retinut de autoritatile bulgare in ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Viktoria Marinova va fi eliberat, fara sa fie formulate acuzatii impotriva sa, a anuntat marti seara politia bulgara, transmite agentia Reuters.Politia bulgara anuntase anterior in aceeasi zi ca…

- UPDATE – ora 15:18 Politia bulgara a anuntat marti ca a retinut, pentru 24 de ore, un cetatean roman de origine ucraineana si ca in prezent verifica alibi-ul sau in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistei de investigatii Viktoria Marinova, transmit Reuters si AFP. ”Avem in arest o persoana al…

- Bulgaria este inca in doliu dupa uciderea brutala a jurnalistei Viktoria Marinova, in timp ce autoritatile, confruntate cu acuzatii de coruptie, sunt sub presiune pentru elucidarea acestei crime care a provocat reactii de indignare in Europa, relateaza AFP.

- Asasinarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova - cel de-al treilea reprezentant al mass-media din Uniunea Europeana asasinat in decurs de un an - a provocat un val de indignare in Europa, Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) cerand ''o ancheta completa si riguroasa''…

- Daniel Gabriel Husein, interlopul cunoscut sub porecla "Dasaev", a primit mandat de arestare pentru 29 de zile, fiind acuzat ca i-a injunghiat pe cei doi baschetbaliști americani la Braila. El s-a predat anchetatorilor și s-a declarat nevinovat, insa n-a fost de ajuns pentru a fi lasat in libertate.…

- Procurorii britanici au spus miercuri ca au dovezi suficiente pentru a inculpa doi ruși de conspirație la uciderea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, in Anglia, in luna martie, relateaza Reuters.

- Sute de fermieri din Bulgaria protesteaza miercuri la Sofia impotriva masurilor luate de guvern de a sacrifica toate animalele care au fost infestate cu un virus extrem de contagios denumit Pesta Micilor Rumegatoare (PPR), informeaza Reuters, preia Mediafax.Avand pancarte pe care se puteau…