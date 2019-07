Bulgaria a dat lovitura: este cel mai mare producător de ulei de trandafir organic şi de lavandă din lume "Planul va consolida si va dezvolta si mai mult pozitia noastra de lider la o serie de productii bio", se arata in comunicatul Ministerul Agriculturii din Bulgaria.



Institutia vrea sa sprijine fermele bio mici si mijlocii prin promovarea producatorilor, adoptarea unor scheme de angajare temporara pentru acestea, consiliere si pregatire profesionala gratuita pentru fermierii care au culturi organice.



De la 26.662 hectare in 2011, suprafata certificata pentru culturile bio in Bulgaria a crescut de peste sase ori, ajungand la 162.332 hectare in 2018. Pe aceste terenuri se cultiva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

