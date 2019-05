Bulgaria a cumparat pentru prima data gaze lichefiate din SUA Bulgaria a cumparat pentru prima data gaze naturale din SUA, semnand un acord care prevede livrarea unui cargo de GNL (gaze naturale lichefiate) in al doilea trimestru, urmat de un alt cargo in trimestrul al treilea, a anuntat vineri ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, transmite Reuters.



Traderul olandez Kolmar NL va livra un prim cargo cu 90 de milioane de metri cubi de GNL in al doilea trimestru si un alt cargo de 50 de milioane de metri cubi.



"Nava care transporta GNL din SUA a ajuns la terminalul LNG de la Revithoussa (Grecia) . Acesta este un nou pas spre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

