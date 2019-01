Bulgaria a avut peste 9 milioane de turisti straini in 2018. Cei mai multi au fost din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2018, 519.088 de masini in tarile din Uniunea Europeana, ceea ce inseamna o crestere de 12% fata de anul 2017. Astfel, Dacia obtine un nou record de vanzari in UE. Potrivit datelor publicate de Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile (ACEA /…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii in conditiile in care, in 2017, a importat jucarii in valoare de aproape 7,4 miliarde euro si a exportat jucarii in valoare de aproximativ 1,4 miliarde euro catre tarile non-UE, arata datele Eurostat. China este cel mai mare…

- Astfel, cu o productie de 16,05 milioane de hectolitri (hl), Romania a succedat anul trecut Cehia, la doar un loc distanta, reusind sa devanseze insa Italia. "In ceea ce priveste volumul consumului, cu 16,11 milioane hl, Romania a ocupat in 2017 locul al saptelea, depasind trei dintre tarile…

- Campioana mondiala la handbal feminin, Franta, a fost invinsa, joi, de campioana olimpica Rusia, cu scorul de 26-23 (11-10), in meciul de deschidere, contand pentru grupa B a Campionatului European. Vineri vor avea loc meciuri in grupele A si B, iar sambata, de ziua nationala a Romaniei, tricolorele…

- Milioane de utilizatori din Europa, din Statele Unite, Asia și Australia au intampinat marți dificultați in accesarea platformei Facebook. Primele probleme la accesare au aparut in jurul orei 15 (ora Romaniei). Conform outage.report, cei mai afectați sunt utilizatorii din Statele Unite, Marea Britanie,…

- Conform clasamentului realizat de IMD World Competitiveness Center in anul 2018, Elvetia se plaseaza, din nou, pe prima prima pozitie in acest clasament global, iar in primele 10 pozitii exista doar o singura tara din afara Europei Occidentale, respectiv Canada, ocupanta locului 6. SUA se claseaza…

- Un grup de 14 ofiteri jandarmi din sapte tari francofone si din Romania a fost, ieri, intr-o vizita de documentare in judetul Suceava. Delegatia formata din ofiteri din Franta, Polonia, Republica Moldova, Palestina, Ucraina, Iordania, Madagascar si Djibouti, insotita de seful Inspectoratului ...

- Barbatii reprezentau, anul trecut, 84% din cele 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeana care erau angajate si care aveau o educatie in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (ITC), arata datele publicate marti de Eurostat. In schimb, doar 16%, adica una din sase persoane,…