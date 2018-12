Bulgaria a aflat azi cine este proprietarul statiunii de ski Bansko

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a ramas fara bani pentru plata pensiilor in luna decembrie si a cerut guvernului sa suplimenteze fondurile alocate institutiei. Marius Budai, noul ministru al Muncii, a declarat ca este nevoie de bani atat pentru plata pensiilor, cat si pentru achitarea comisioanelor catre…

- Peste 8,4 milioane de turisti au vizitat in primele zece luni din acest an Bulgaria (tara a carei populatie este de aproximativ sapte milioane), o crestere de 5% fata de 2017, cei mai multi vizitatori straini fiind din Romania, Grecia, Germania, Turcia si Rusia, a anuntat ministrul Turismului, Nikolina…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica seara ca in zilele urmatoare este posibil ca Guvernul sa anunte data de la care va creste salariul minim pe economie. "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele…

- Actiunile Volvo au scazut semnificativ marti, dupa ce grupul auto suedez a anuntat ca o componenta de control a emisiilor folosita la vehiculele sale se degradeaza mult mai rapid decat se estima, astfel incat motoarele ar putea depasi limitele de emisii de oxid de azot. Compania, care produce…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump s-ar putea intalni la Paris, pe 11 noiembrie, daca ambii lideri vor participa la un eveniment ce comemoreaza sfarsitul Primului Razboi Mondial, a informat vineri Ministerul rus de Externe.Rusia e deschisa la dialog si este…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla intitulata "Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administratia publica locala din Romania", prin care liberalii i-au cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa adopte de urgenta un set de noua masuri fiscal-bugetare.…

- Producatorii auto din Germania sunt in fata unei schimbari majore in industrie. Gigantii pietei au decis cum sa actioneze pentru urmatorii ani. Dupa scandalul Dieselgate cauzat de Volkswagen in Statele Unite ale Americii, gigantii industriei sunt pusi in fata unei decizii majore. Autoritatile…

- Romania si India vor colabora in domeniul turismului, iar eventuale parteneriate romano-indiene pot viza dezvoltarea diferitelor forme de turism, cum ar fi cel de sanatate, cultural sau de business, potrivit unui memorandum semnat, miercuri, de catre ministrul roman de resort, Bogdan Trif, si ambasadorul…