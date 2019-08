Stiri pe aceeasi tema

- Saptezeci si cinci de kg de cocaina, cu o valoare de peste 5 milioane de leva (2,5 milioane de euro) pe piata neagra, au fost descoperite intr-un depozit de fructe si legume din Burgas, a comunicat sambata procuratura bulgara, potrivit BTA si Agerpres. Drogurile erau ascunse in cutii cu banane si…

- Peste 33.000 de flacoane cu insecticid au fost descoperite in vama Giurgiu, la un cetațean bulgar care a incercat sa le introduca in țara, desi nu avea autorizatie pentru transportul substantelor periculoase, potrivit unui comunicat de presa al Poliției de Frontiera Giurgiu, anunța MEDIAFAX.Polițiștii…

- Inegalitatea a fost calculata sub forma unui raport intre veniturile celor mai avuti 20% cetateni ai unei tari si veniturile celor mai putin avuti 20% cetateni, pe baza venitului disponibil echivalent. In anul 2017, in Uniunea Europeana acest raport era de 5,2. In randul statelor membre, Cehia si…

- Bulgaria a luat masuri mai stricte pentru a impiedica raspandirea pestei porcine africane si a proteja sectorul zootehniei, in valoare de 600 de milioane de leva (300 de milioane de euro), a anuntat miercuri Ministerul Agriculturii de la Sofia, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Pesta porcina…

- "In aceasta dimineata, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara, la volanul unui automarfar inmatriculat in Bulgaria un cetatean bulgar in varsta de 24 de ani. Acesta efectua un transport de coletarie din Bulgaria, pentru o firma de curierat din Romania. Actionand…

- ”Interzicerea expunerii marcilor de tutun, precedent pentru restricționarea abuziva a altor produse” Declaratia Gildei Lazar, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova si Bulgaria, data in cadrul Galei Proprietații Industriale, organizata de Universul Juridic. „Ce diferența este…