Stiri pe aceeasi tema

- Pasageri ai unui avion venit din Franta au intrat neverificati in Bulgaria in urma unei neglijente a politistilorMinisterul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe aeroportul din Sofia si au permis astfel intrarea...

- Anuntul survine dupa ce premierul Boiko Borisov a cerut masuri severe pentru sanctionarea celor vinovati pentru acest incident petrecut pe 20 martie.Sapte dintre cei 13 politisti de frontiera faceau parte dintr-o echipa ce controla documentele de identitate ale pasagerilor sositi pe aeroportul…

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe aeroportul din Sofia si au permis astfel intrarea in tara a zeci de persoane carora nu li s-au verificat documentele de identitate, informeaza agentia…

- Sindicalisti din Politie, penitenciare si anatomo-patologii protesteaza in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare.

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, au pichetat, astazi, sediul Ministerului de Interne. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare, a declarat liderul sindical Iulian Surugiu. Iulian Surugiu: Ne dorim sa avem o politie dreapta,…

- In cadrul videoconferintei ce a avut loc astazi, ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut declaratii despre masurile luate pentru a proteja cetatenii de conditiile meteo periculoase. La ultimul episod de iarna, care a vizat intreaga zona a Balcanilor, au fost probleme si in Bulgaria si implicit au…

- Noul ministru federal de interne, Horst Seehofer, doreste continuarea pe o perioada nedeterminata a controalelor de frontiera, reintroduse de unele tari din spatiul Schengen in septembrie 2015. „Controalele la frontierele interne trebuie sa aiba loc, atata timp cat UE nu reuseste sa protejeze si sa…

- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a anuntat ca politia si serviciile de securitate vor face investigatii ca urmare a unor afirmatii privind implicarea statului rus intr-un anumit numar de decese in ultimii ani in Marea Britanie, potrivit unei scrisori publicate marti, relateaza agentia Reuters.…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Negru Voda si P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean moldovean si un cetatean roman care au incercat sa introduca ilegal in tara peste 800 flacoane parfum, care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. * In data de 12.03.2018,…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), transmite Reuters. În ultimul trimestru din 2017, existau 1,18 milioane locuri de muncă neocupate la…

- Un avion care efectua un zbor pe ruta Liverpool - Bacau a survolat orasul timp de 45 de minute pana a putut ateriza, in vreme ce pasagerii unei alte curse, pe ruta Bacau-Milano-Bergamo, au fost redirectionati catre Iasi, din cauza cetii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Statele din Balcanii de Vest trebuie sa continue aplicarea reformelor, pentru a putea deveni membre ale Uniunii Europene, a declarat joi dupa-amiaza Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, citat de site-ul agentiei Reuters. Jean-Claude Juncker a efectuat in ultimele zile un turneu in Serbia,…

- Un politist de frontiera de la postul vamal Ocnița a demonstrat ca barbații pot face fața oricarei provocari. Acesta si-a ajutat sotia, și ea polițist de frontiera, sa aduca pe lume cel de-al treilea copil.

- Un numar de 12 curse aeriene inregistreaza intarzieri de pana la 40 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor, informeaza marti Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti. "Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo. In cursul diminetii, 12 curse…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters,…

- Premieruil Boiko Borisov este de parere ca Românai si Bulgaria pot adera la Schengen "imediat sau în timpul presedintiei bulgare a Consiliului UE". Afirmatia a fost facuta la finalul reuniunii informale a Consiliului European.

- Ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, a anuntat vineri ca si-a inaintat demisia premierului Boyko Borisov, dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora Petkova ar avea legaturi cu proprietarii firmei Inercom, o companie bulgara care urmeaza sa preia activele CEZ din Bulgaria, transmite…

- Sase persoane din Irak si Siria, imigranti care incercau sa ajunga in Ungaria, au fost descoperite intr-un compartiment secret al unei remorci, la Vama Nadlac. Potrivit politistilor de frontiera, joi dimineata, in jurul orei 01.00, la P.T.F Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat pentru a iesi din Romania…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- Granitele trebuie sa fie deschise pentru ca economia sa nu aiba de suferit - a apreciat ministrul bulgar de externe. Bulgaria urgenteaza sistarea controalelor la frontierele interioare ale spatiului Schengen. Acest lucru contravine libertatii fundamentale a circulatiei de persoane, capital, marfa si…

- Politia Romana o contrazice pe Carmen Dan. Ministrul de Interne a declarat ca nu exista sectii de politie care sa se inchida la ora 16.00, comunicatul Politiei confirma ca exista probleme in asigurarea permanentei si anunta ca este in cautarea unor solutii. Digi24 a prezentat in urma cu doua zile un…

- Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic si a fost resimtit inclusiv in capitala Ciudad de Mexico. U.S. Geological Survey, agentia geologica din SUA, a estimat initial magnitudinea la 7,5 si revizuit ulterior valoarea la 7,2. Ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, si guvernatorul…

- Ministrul bavarez de Finanțe, Markus Soeder, a respins, miercuri, ideea ca țari precum Romana și Bulgaria sa treaca la zona euro. „Nu vrem alta dezbatere și nici mai multe pacaleli. Nu vrem ca din zona euro sa faca parte țari precum Romania și Bulgaria. Ne opunem eurobondurilor și fondatii…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu a primit nicio solicitare oficiala de la ministrul de Interne privind revocarea a doi politisti de la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, ca urmare a inregistrarilor aparute in presa. "Nu am…

- El a mai afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante, transmite Reuters. Cu discursul sau, Soeder a primit aplauze de la cei 4.000 de participanti la o adunare politica prilejuita de 'Miercurea…

- Solicitarea sefei de la Ministerul de Interne vine pe fondul difuzarii inregistrarilor date publicitatii de catre fostul deputat Vlad Cosma. Si, chiar daca despre ea s-a aflat miercuri, a fost formulata inca din cursul zilei de marti si ii vizeaza pe comisarii sefi de politie Florea Gabriela si Mihai…

- Uniunea Europeana si Albania au ajuns luni la un acord privind desfasurarea de politisti ai Agentiei europene pentru frontiere si paza de coasta (Frontex) pe teritoriul albanez, pentru a gestiona problemele privind imigratia, initiativa despre care Bruxellesul spera sa devina un model pentru alte…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site ului…

- O noua retea europeana Wi-Fi pentru pasagerii companiilor aeriene va fi lansata pana la sfarsitul lunii iunie. Ea va fi denumita Reteaua Europeana de Aviatie (European Aviation Network - EAN) si este dezvoltata de compania germana de telecomunicatii Deutsche Telekom si compania de comunicatii Inmarsat,…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Presedintele Tayyip Erdogan a declarat duminica ca Turcia va "curata" intreaga sa frontiera cu Siria, intr-un semn ca ofensiva turca asupra militiei kurde din regiunea Afrin (Siria) ar putea fi extinsa, informeaza Reuters.

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Din nefericire, multi dintre cei raniti…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- 32 de irakieni au fost depistati la frontiera cu Serbia. Barbați, femei și copii au trecut clandestin frontiera și sperau sa mai reușeasca o data, pentru a se opri intr-o țara din spațiul Schengen.

- Kircho Kirov, fost director al agentiei de spionaj extern din Bulgaria, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare intr-un caz in care este acuzat ca ar fi deturnat fonduri publice de aproximativ 2,5 milioane de euro in perioada 2007-2011, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.…

- Grupul Air France-KLM a anulat 228 de zboruri europene care urmau sa plece sau sa ajunga pe aeroportul Schiphol din Amsterdam joi dimineata, in conditiile in care se asteapta ca o furtuna sa perturbe traficul pe acest aeroport, informeaza Reuters. Potrivit KLM, compania care opera zborurile…

- Romania si-a pierdut al doilea premier in sapte luni, dupa ce partidul lui Mihai Tudose i-a retras acestuia sprijinul, scrie BBC luni seara. BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului, titreaza News.ro. “Conform informatiilor,…

- Mai multe sindicate din Grecia au declansat, luni, greva in semn de protest fata de masurile de austeritate impuse de catre guvern, iar transportul public este grav afectat in capitala Atena, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Autobuzele, trenurile si metrourile circula la ...

- Ministrul de Interne al Mexicului, Miguel Angel Osorio Chong, a anuntat, miercuri, ca va demisiona din functia sa de a supraveghea responsabilitatile guvernamentale, precum securitatea, migrarea si drepturile omului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Panica pe Aeroportul Internațional din Sofia, Bulgaria, dupa ce oficialitațile au anunțat o alerta cu bomba. Aeroportul a fost evacuat miercuri dupa-amiaza în urma acestei alerte. Evacuarea a fost ordonata de ministrul de Interne al Bulgaiei dupa ce a fost informat despre un apel „malițios”…

- Marian Godina, indemnat sa intervina pentru șeful de la “Omoruri”, dupa ce in urma cu doar cateva ore, Carmen Dan a cerut schimbarea lui Radu Gavriș, in urma unor declarații facute de acesta. Ministrul de Interne, Carmen Dan, cere schimbarea șefului de la ”Omoruri”, Radu Gavriș, cel care a criticat…

- Oficial, azi (6 ianuarie) dimineața, la ora 10.25, timpii medii de așteptare sunt de 40 de minute la Urziceni, respectiv 50 de minute la PTF Petea. Asta dupa ce in cursul zilei de vineri, 5 ianuarie, Vama Urziceni a fost singurul punct roșu de pe harta polițiștilor de frontiera. Politrivit Poliției…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…