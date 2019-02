Bulgaria: 1336 de şcoli, nchise din cauza gripei În 1336 de scoli din Bulgaria, joi, 31 ianuarie 2019, au fost sistate orele de curs, a informat Biroul de presa al Ministerului Învatamântului si Stiintei de la Sofia, citat de Rador.

De la 31 ianuarie, în vacanta din cauza gripei sunt elevii din 31 de scoli din regiunea Gabrovo, iar de miercuri, 30 ianuarie, din 52 de scoli din regiunea Târgoviste. Înca nu se tin ore în 267 de scoli din Sofia, în 194 de scoli din regiunea Plovdiv, precum si 124 din regiunea Blagoevgrad, în 122 din regiunea Varna, în 105 din regiunea Plevna, si în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

