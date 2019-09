Stiri pe aceeasi tema

- Un individ inarmat cu o pusca cu aer comprimat a deschis focul vineri dimineata intr-un cartier din Lyon, ranind usor cel putin doua persoane, barbatul fiind deja retinut, a anuntat politia franceza, potrivit postului BFM TV. La fata locului a fost imobilizat un important dispozitiv de securitate,…

- Cea mai mare retea de piraterie din lume, care transmitea ilegal pe internet diferite posturi de televiziune, a fost anihilata. Descoperita de politistii din Napoli, reteaua a fost infiintata de doi greci. Cu cinci milioane de utilizatori numai in Italia, cifra de afaceri estimata de anchetatorii italieni…

- Naționala masculina de volei a Romaniei are nevoie miercuri, de la ora 15:00, de un succes cu 3-0 in fața Portugaliei in ultimul meci din Grupa A a Campionatului European pentru a prinde locul 4 și a se califica in optimile de finala. Pana acum, tricolorii au cedat in toate partidele disputate, cu…

- Peste 430.000 de persoane, romani și straini, au trecut frontiera in ultimele 24 de ore, cei mai mulți fiind cei care au plecat din țara. Cele mai tranzitate vami au fost cele spre Ungaria și spre Bulgaria. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, de Poliția de Frontiera, in ultimele 24 de ore, prin…

- Franta, Germania, Bulgaria si SUA sunt locuri in care Alexandru Dumitru si-a demonstrat abilitatile culinare timp de mai multi ani. In New York a lucrat prima data ca bucatar, in Sofia a studiat la HRC Culinary Academy, in California a cunoscut maturitatea meseriei si a revenit in Romania pentru a-si…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Fenomenul Orchestrelor Naționale de Tineret ale Romaniei”, cum „indraznește” Oltea Șerban-Parau sa le numeasca, a indemnat-o sa adune paginile volumului de fața – un proiect extraordinar și necesar. Mai intai a discutat indelung, in mai multe randuri, cu violoncelistul, profesorul…

- In mijlocul diminetii, trei vehicule - doua utilitare si un autoturism - au blocat camionul blindat pe o bretea ce permite iesirea de pe autostrada. Atacatorii au smuls usa din spate a vehiculului cu ajutorul unei explozii, au incendiat cele doua utilitare folosite pentru a bloca drumul vehiculului…