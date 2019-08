Buletinul de vot utilizat in sectiile de votare si metodologia privind monitorizarea prezentei, aprobate de AEP

Buletinul de vot utilizat in sectiile de votare si metodologia…

Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca a elaborat si a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind aprobarea modelului buletinului de vot utilizat in sectiile de votare din tara, a modelul buletinului de vot utilizat in sectiile de votare din strainatate si a modelul buletinului de vot prin corespondenta. De asemenea, s a precum si a conditiilor de confectionare, gestionare si utilizare a acestora la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019. Proiectul de hotara ...