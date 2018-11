Pentru basarabeni, Romania este poarta catre o lume mai buna. Cer cetatenia romana pentru ca aceasta le permite accesul liber in intreaga Uniune Europeana. Nascut in dreapta Prutului, Sergiu Petrascu are domiciliul oficial in Vaslui. De fapt, locuieste si munceste in Cipru. Din decembrie 2016, de la alegerile parlamentare, si pana la inceputul lunii octombrie 2018, populatia municipiului Vaslui a crescut cu 10.000 de persoane. Toate au dubla cetatenie. Vasluiul este orasul din Romania cel mai aproiat de Chisinau. Iar in judet functioneaza, la Albita, cel mai mare punct de trecere a frontierei…