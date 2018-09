V. Stoica Ieri dimineața, la Instituția Prefectului Prahova au sosit cele 728.983 de buletine de vot, care vor ajunge vineri, 5 octombrie, la secțiile de vot din teritoriul județului Prahova, in vederea organizarii Referendumului pentru revizuirea Constituției, programat a avea loc in zilele de 6 și 7 octombrie. Potrivit reprezentanților Instituției Prefectului Prahova, in județ numarul de alegatori total este de 664.347 de persoane, care vor putea sa se exprime in legatura cu propunerea de revizuire a Legii fundamentale intr-una dintre cele 623 de secții de votare din toate localitațile județului,…