- Sectiile de votare se redeschid duminica dimineata, incepand cu ora 7.00. Potrivit BEC, in prima zi a referendumului pentru familie prezenta la vot a inregistrat un istoric negativ fiind de doar 5,72%, in timp ce in Diaspora si-au exercitat dreptul de vot 45.797 de romani,

- Sectiile de votare organizate in tara pentru referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei s-au deschis sambata, la ora 7.00, procesul de vot urmand sa se incheie la ora 21.00 si sa fie reluat duminica dupa acelasi program. Ministerul de Interne a transmis ca au fost cateva…

- Peste 300.000 de cetațeni, domiciliați in județul Alba, sunt așteptați sambata și duminica la urne pentru a-și exprima opțiunea cu privire revizuirea Constituției. Pe langa aceștia orice persoana aflata in trecere prin județ va avea posibilitatea sa voteze dupa ce va fi inregistrat pe lista suplimentara.…

- Referendumul de modificare a Constitutiei se desfasoara timp de doua zile, pe 6 si 7 octombrie, adica sambata si duminica. Sectiile de votare sunt deschise, in ambele zile, intre 7 si 21. Puteti vota și daca nu va aflati in localitatea de domiciliu, la orice sectie de votare, si veti fi inscris pe listele…

- Simona Halep a fost intrebata, la un moment dat, chiar la aeroport, daca va participa la referendumul pentru familie, care se va organiza la Romania, in week-end-ul care urmeaza, 6 și 7 octombrie. Gigi Becali, reactie surprinzatoare despre referendumul pentru familie. Cum va vota Dupa…

- Intrebarea din titlu este una cat se poate de serioasa. Spun asta pentru ca ar aparea multi care sa ma intrebe cum il intreba Nae Catavencu in piesa „O scrisoare pierduta“ pe Stefan Tipatescu: „Cum, nu stii....?“. Bineinteles ca stiu cine este Alina Mungiu-Pippidi, dar nu stiu de unde are acest tupeu…

- Al doilea buletin informativ al proiectului “SAVE – Supporting Actions for Victims of Crime”! In acest buletin informativ va prezentam actualizari recente legate de faza de cercetare a proiectului Activitatea de cercetare privind asistența victimelor infracțiunilor pentru Proiectul SAVE a avut loc in…