Aston Martin: bogatii devin mai bogati

Si prin urmare „vor mai multa personalizare”, este mesajul lui Andy Palmer, directorul companiei britanice de automobile de lux, care a anuntat drept principal obiectiv dublarea productiei pana in 2025. Un anunt care sfideaza scenariile privind impactul Brexitului, Aston Martin va produce 6400 de automobile in acest an, urmand… [citeste mai departe]