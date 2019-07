„Fara PSD Klaus Iohannis nu prinde al doilea mandat. Vorbim aici despre un calcul simplu. Candidatul din partea PSD trebuie sa intre in turul doi, pentru ca Iohannis sa caștige prezidențialele. In caz contrar, orice alt candidat va ajunge in al doilea tur cu Iohannis, va caștiga lupta pentru Praședinția Romaniei. Supn asta, pentru ca PSD-ul are propriul electorat, care nu il va vota niciodata pe Iohannis. Deci orice alt candidat va intra in turul doi cu Klaus Iohannis, va primi voturile PSD-ului, care se vor adauga propriilor voturi și va caștiga”, a explicat prof. dr. Alfred Bulai.