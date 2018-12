BuildGreen: 2019 ar putea aduce obtinerea primului certificat sustenabil BREEAM Outstanding pentru un proiect imobiliar din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locurilor la rezidentiat ar putea creste cu 300, de la 5.415 la 5.715, se arata intr-un proiect pus in dezbatere publica de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei Nationale, precizand ca Romania se confrunta cu un deficit “major” de medici specialisti.

- #rISeUP!, conceptul castigator care a adus titlul la Iasi, este bazat pe un buget consolidat estimat la aproximativ 500.000 de euro. Impreuna cu titulatura de Capitala Tineretului din Romania, Iasiul va intra in posesia premiului in valoare de 50.000 de euro, oferit de Banca Comerciala Romana, co-initiator…

- Baia Mare intentioneaza sa devina Capitala Europeana de Tineret in anul 2022. In acest sens, consilierii locali au adoptat, in sedinta extraordinara de vineri, 9 noiembrie, un proiect de hotarare privind “aprobarea Declaratiei de intentie a Municipiului Baia Mare pentru depunerea candidaturii pentru…

- Considerat cel mai apreciat magician al momentului, Vlad Grigorescu, primul care a adus conceptul de „mentalism” in Romania acum 12 ani, revine la Buzau cu un show 100% nou, care vrea sa continue succesul extraordinar al turneului anterior. „Believe” va fi un show interactiv plin de lucruri imposibile…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, marti, ca a elaborat un Proiect de Hotarare de Guvern pentru stabilirea unui comitet intersectorial de limitare a rezistentei la antibiotice. Institutiile implicate vor stabili o strategie de actiune pe termen lung care vor avea rolul de monitorizare a consumului…

- Aproape 500 de copii sunt diagnosticati in fiecare an cu o boala cumplita: cancer! Din acel moment, pentru ei și pentru parinții lor spitalul devine casa. Stau luni de zile in saloane de 4 metri patrați.

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului finanțelor, Eugen Teodorovici, un proiect de act normativ care sa ajusteze unele prevederi legale in raport cu situația existenta și sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect și echitabil al contribuabililor, de natura sa…

- Surprinsa de venirea pe lume a fiicei sale, care a imprumutat din personalitatea mamei si a decis sa vina pe lume mai devreme decat era plaunuit, Elena Udrea spera ca foarte curand sa o aduca pe Eva Maria in Romania, sa-și cunoasa familia ramasa aici. Fostul ministru, care a fugit in Costa Rica la inceputul…