- Zilele trecute, 50 de persoane private de libertate, cu varste cuprinse intre 18 și 21 de ani, custodiate in Penitenciarul Bacau, au fost spectatorii unei piese de teatru, care prezinta aspecte din realitatea vieții noastre. „In colaborare cu trupa «Teatru de Kartier» si prin amabilitatea colaboratorului…

- Suntem in 1917. Romania, cu excepția Moldovei, este sub ocupație. Germanii, austro-ungarii, bulgarii și turcii dau ordine, fac legea, fura, jefuiesc. Romanii ramași sub ocupație incearca sa supraviețuiasca. Destul de greu avand in vedere ordonanțele cotidiene care cer mereu noi și noi rechiziții de…

- La data de 27 martie a.c., in jurul orei 11.00, politistii din Moinesti au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie de 63 de ani, din localitate a fost victima unui eveniment rutier, iar conducatorul auto implicat a parasit locul accidentului. Din primele verificari efectuate la fata locului a…

- Avariile inregistrate in rețeaua de alimentare cu agent termic a orașului le pot cauza in continuare neplaceri consumatorilor Thermoenergy daca aceștia nu aerisesc instalațiile. Cel mai recent exemplu este cel al bacauanilor care locuiesc in cartierul Aviatorilor. Aceștia s-au confruntat vinerea trecuta…

- Disputata de curand, Olimpiada Naționala de Interpretare Vocala, Instrumentala și Studii Teoretice Muzicale care s-au desfașurat la Botoșani au adus noi rezultate remarcabile. Elevii de top sunt: Eduard Botez, clasa a III-a, prof. coordonator Zurita Villafranca Cornelia, locul III-pian; Victor Andrei…

- “Inzapezitul” martie “a smuls” viața unei mari personalitați a contemporaneitații, eruditul profesor moineștean Vasile Robciuc trecand in urma cu o zi in neființa (la 21 martie). Dincolo de acest lucru raman faptele, ramane omul… Vasile Robciuc s-a nascut la 7 august 1942 in satul bucovinean Parhauți…

- Trei avarii seaca astazi robineții mai multor bacauani, in trei zone diferite. Una dintre sistarile la apa a fost anunțata pentru zona Orizont, mai exact pe strada Castanilor, nr. 7, unde a cedat o conducta de apa rece. Pentru a se putea interveni in rețea, apa va fi sistata temporar preț de șase ore.…

- Duminica, 25 martie, cu incepere de la ora 10,00, la magazinul de produse locale Degustarium, din centrul comunei Ghimeș-Faget, are loc a treia ediție a Expoziției Concurs de Oua Incondeiate, inițiata in urma cu doi ani de omul de afaceri local Petru Pal. Cei dornici de a dobandi deprinderile tehnice…

- O soferita, in varsta de 50 de ani, din comuna Pancesti, s-a rasturnat cu masina, duminica dimineata, in afara localitatii Cleja. Aceasta se deplasa pe DN 2, catre Bacau, dar nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum, spun politistii, si a pierdut controlul asupra volanului, parasind partea carosabila.…

- Intre declinul sistemului sanitar romanesc și exodul in strainatate al specialiștilor din acest domeniu am descoperit o raza de lumina, un licar de speranța, la cațiva kilometri de Bacau, in Comanești. Chiar la Spitalul Orașenesc „Ioan Lascar”, o unitate sanitara care are un colectiv tanar și dornic…

- Trecem zilnic prin centrul Bacaului și, de vrem sau nu, ochii noștri matura vitrinele magazinelor care se inșiruie de la un capat la altul al bulevardului. Printre ele se regasesc și spații comerciale pe care le observam acolo de zeci de ani, in care se petrec aceleași lucruri…de cand lumea. Unora le…

- A schimbat categoria de varsta și de greutate. Dar nu și bunul obicei de a caștiga toate meciurile. Și, implicit, de a se incununa campioana naționala. Pentru al doilea an la rand, Lavinia Balan a cucerit titlul național la judo. Daca in 2017 a triumfat la U13, 29 kg, anul acesta, sportiva legitimata…

- Este foarte greu sa-ți imaginezi cum e sa fii batran, mai ales cand ești inca copil. Astfel, elevii Școlii Gimnaziale ”Alexandru cel Bun” Bacau de la clasele a III-a B, a III-a C, a IV-a B, a VIII-a A, a VIII-a B, susținuți de parinții lor inimoși, precum și de invațatoare și diriginți, au ținut […]…

- Polițiștii din Bacau au retinut doua persoane care ar fi obținut 6.300 de lei si bijuterii, prin metoda ,,accidentul”, de la 2 persoane vatamate de 78 si 81 de ani. La data de 06 martie a.c , polițiști din cadrul Politiei municipiului Bacau au retinut doi barbati din Moinesti pentru savarșirea infracțiunii…

- La Buhuși sunt semne ca ar fi izbucnit un veritabil razboi impotriva ruinelor. Dupa ce a fost aprobat proiectul de demolare a celebrului bloc NATO, cunoscut cuibușor de infracțiuni și de epidemii, alte doua proiecte, in valoare de aproximativ 4 milioane de euro (fonduri europene), vor sa prinda viața.…

- – membrii Societații Handicapaților Fizic din Bacau au creat anul acesta 300 de marțișoare tradiționale – cei care prefera modernismul și vor sa inlocuiasca marțișorul cu un cadou deosebit, pot alege o bijuterie sau un aranjament hand-made marca Unitații Protejate “Cuceritorii” Bacauanii care nu au…

- – Asociația „MO-VET” vrea sa inființeze in Bacau un Centru de Terapie Asistata pentru copiii cu dizabilitați, in care sunt folosiți cainii comunitari, special selectați, antrenați și dresați pentru aceste activitați Beneficiarii direcți ai acestui serviciu de terapie asistata de caini sunt 50-100 de…

- Reușita impresionanta pentru boxul bacauan. Toți cei patru pugiliști cu care Bacaul s-a prezentat la Naționalele U22 de la Targu-Jiu au ajuns in finale! Iar trei dintre ei s-au impus inainte de limita in semifinalele disputate luni. „Intr-adevar, este o realizare de prim-plan pentru noi. Am spus inca…

- Voleibaliștii Științei Bacau au incheiat sezonul regulat pe locul 1 in Seria de Vest. L-au incheiat așa cum era de așteptat. Cu o victorie. In trei seturi. Și fara emoții. Sambata, studenții s-au impus cu 3-0 (10, 15, 16) pe teren propriu contra ultimei clasate, CSU Brașov, intr-o restanța din etapa…

- Clienții BCR care au avut, in luna ianuarie, surpriza sa constate ca din conturile de card le lipsesc anumite sume dupa ce le-au folosit la unele bancomate din Bacau au fost anunțați ca vor primi banii inapoi. De la conducerea Sucursalei „9 Mai” a acestei banci am mai primit și asigurarea ca acum bancomatele…

- “Subscriu in totalitate la concluzia domnului primar Necula ca 85% dintre angajații primariei nu lucreaza la capacitate” La ședința din 15 februarie a Consiliului Local Bacau doar un singur vot a lipsit sa poata fi adoptat „Proiectul de hotarare pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin…

- O femeie de 87 de ani și-a pierdut viața intr-un incendiu care a izbucnit, in aceasta dimineața, intr-un imobil din localitatea bacauana Buhuși, pe strada 1 Mai. Victima era cunoscuta ca avand probleme de deplasare. In urma incendiului au ars bunuri din interiorul unei camere. Cauza probabila a incendiului…

- Astazi, intre orele 09.00 – 14.00, la sediul Primariei Itești se desfașoara o acțiune de punere in legalitate a persoanelor pe linie de evidența a populației. Astfel, cei care au cartea de identitate expirata sau carora le expira actul de identitate in cursul anului 2018, se pot prezenta la sediul primariei…

- In ciuda faptului ca avea majoritatea de doua treimi necesara promovarii proiectului de hotarare prin care Societatea de Servicii Publice primea in administrare o parte a domeniului public, coaliția majoritara nu a putut promova proiectul in ședința extraordinara de astazi a consiliului local. Este…

- Inginerul Mihai Balan, de la Societatea de Servicii Publice, explica modul in care se aprinde și se stinge iluminatul public din municipiul Bacau și de ce pe anumite tronsoane becurile se aprind mai devreme sau mai tarziu. Articolul Cum se aprinde iluminatul public din Bacau apare prima data in Deșteptarea-…

- Judetul Bacau se mentine la varful clasamentului in ceea ce priveste numarul de noi cazuri de rujeola din tara. In saptamana 05 – 09 februarie, in judetul Bacau au fost inregistrate 15 noi cazuri, ceea ce situeaza judetul pe locul doi pe tara, dupa ce, in saptamana anterioara ocupase primul loc cu 21…

- S-a redeschis circulatiei pasajul subteran Ștefan Gușe. Lucrarile tehnice la pasajul subteran s-au finalizat inainte de termenul estimat, astfel incat in noaptea de vineri spre sambata, 9-10 februarie, nu va mai fi inchis circulatiei. „Se circula prin pasajul subteran in aceasta noapte. Ne-am mobilizat…

- Ziua de 10 februarie este așteptata sa faca lumina in problema salariilor recalculate dupa „revoluția fiscala” impusa de coaliția PSD-ALDE. Pentru mulți salariați, mai ales pentru cei de la stat, 10 februarie este data primei chenzine din salariul aferent lunii ianuarie. Atunci oamenii vor vedea, negru…

- Mara Matei, manager de proiect la „Terre des hommes”, se va intalni, pe 6 și 7 februarie, cu reprezentanții a 37 de comunitați din județ in care fundația va face investiții in beneficiul copiilor. „Organizam intalniri cu reprezentanții comunitaților cuprinse in proiectul «Suport pentru infrastructura…

- CFR Calatori va anula de la 1 martie aproape 100 de trenuri in toata țara pe motiv ca sunt nerentabile, fiind prea puțini calatori interesați de aceste curse. Unele trenuri vor fi anulate numai in week-end dar 25 vor fi anulate complet. CFR Calatori sustin ca ”din anularea garniturilor la care traficul…

- La data de 31 ianuarie a.c, politistii bacauani au depistat un tanar de 28 de ani, din Buhusi, care ar fi incercat prin violenta fizica sa deposedeze de o suma de bani un barbat de 41 de ani din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca, la data de 30 ianuarie a.c., tanarul, in […]…

- Sambata, de la ora 16.30, Știința evolueaza pe terenul liderei campionatului, CSM București. Partida este televizata de Digisport. Trei meciuri de foc. Unul dupa altul. Sambata, in campionat, in fieful liderei, CSM București. Miercuri, acasa, contra vice-campioanei Elveției, Sm’Aesch, cu calificarea…

- – fiind in stare grava, medicii au decis sa-l transfere la un spital din Iasi Barbatul, in varsta de 47 de ani, din comuna Agas, a ajuns la spitalul din Comanesti, in stare grava, dupa ce s-ar fi impuscat in cap. S-a intamplat la locuinta sa, unde, se pare ca in urma unor discutii, ar […] Articolul…

- Repetatele pene de curent electric produse in stațiunea Slanic Moldova in weekend-ul abia incheiat au pus in dificultate manifestarile programate și activitațile curente dedicate turiștilor. In zona stațiunii nu au fost probleme cauzate de fenomene meteorologice (ninsori abundente sau rafale puternice…

- „Anuala” artistilor plastici bacauani a fost „capul de afis” al sfarsitului de saptamana, eveniment care, de regula, are loc in luna decembrie, insa a fost amanat din motive tehnice! M-as fi asteptat ca la Galeriile „Frunzetti” sa nu ai aer, sa fii lipit de pereti la vernisaj. Surprinzator, a fost putin…

- La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii din Moinesti au reținut un tanar de 16 de ani si un barbat de 31 de ani, ambii din localitate, banuiti de comiterea unei infracțiuni de talharie calificata. Din cercetari a rezultat ca, cei doi ar fi deposedat prin imobilizare, un barbat de 67 de ani, din comuna…

- Asociația Valoare Plus va organiza, vineri, 26 ianuarie, cea de a II-a ediția a Galei Voluntarilor. Evenimentul va avea loc la Universitatea „George Bacovia”, in sala B1, incepand cu ora 16,30. Vor participa voluntarii asociației, reprezentanții organizațiilor partenere și ai companiilor care au susținut…

- Evenimentul rutier s-a produs, astazi, pe DN – 2, la Nicolae Balcescu. Un barbat de 63 de ani, din comuna Nicolae Balcescu, conducea un autoturism pe un drum secundar, iar cand a patruns pe DN -2 nu s-ar fi asigurat corespunzator si nu ar fi acordat prioritate, spun politistii, unui alt autoturism,…

- – chiriașii ANL trebuie sa depuna pana la 31 ianuarie 2018 adeverințele de venit pentru anul trecut Persoanele care locuiesc in blocurile ANL aflate in administrarea Primariei Bacau au fost inștiințate ca au termen pana la 31 ianuarie 2018 sa depuna de sediul Primariei 2 o adeverința de venit. Documentul…

- Ieri dimineața, la Catedrala Sf. Dumitru de la Narcisa, in cadrul sfintei liturghii, slujba susținuta de IPS Ioachim Bacauanul s-a savarșit și taina sfantului botez al micuței Sofia Maria. Fetița este fiica cunoscutului cantareț de muzica populara și romanțe George Cojocarescu. Aflat sub imperiul emoțiilor,…

- La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 19:30, un tanar de 20 de ani, din Saucesti, in timp ce conducea autoturismul a lovit si accidentat un barbat de 65 de ani, din localitate, care se deplasa pe partea carosabila pe sensul de mers al autovehiculului. In urma producerii evenimentului rutier, victima…

- Primul meci de campionat din 2018 pentru voleibalistele Științei Bacau, primul succes. Unul scurt și cuprinzator. In trei seturi. Așa cum era de așteptat, de altfel. Luni seara, in epilogul etapei a 11-a a Diviziei A1, studentele s-au impus pe teren propriu cu 3-0 (10, 15, 18) contra Lugojului. O victorie…

- Oglinda județului Bacau, atat pentru cetațenii obișnuiți, cat și pentru antreprenori, manageri sau cercetatori, este „Strategia de dezvoltare durabila” Consiliului Județean. Pe baza acestui document au fost realizate investițiile de anul trecut și sunt promovate cele noi, din 2018. „Am avut proiecte…

- Campania „Salvator din pasiune”, lansata in urma cu un an si jumatate la nivel national si derulata de toate inspectoratele pentru situatii de urgenta a inceput sa devina tot mai atractiva. Daca dupa prima strigare doar doi bacauani si-au depus dosarele, acum sunt 32 de voluntari care intra pe poarta…

- Perioada sarbatorilor a trecut, iar monotonia de inceput de an iși pune amprenta din ce in ce mai tare. In acest peisaj, de cațiva ani și-a facut loc „Blue Monday”, considerata cea mai deprimanta zi din an. Daca in urma cu mai mulți ani, cea mai trista zi era considerata cea de-a treia zi de […] Articolul…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau s-a deplasat doua zile la rand in padurea din satul Scutaru, comuna Manastirea Casin, unde s-au gasit 30 de mine antipersonal, aproape 1.400 de cartuse de infanterie, calibru 7,92 mm, si 604 tuburi de cartuse de acelasi calibru,…

- – nemulțumiți de faptul ca Guvernul a stabilit ca Autostrada Moldova va trece prin Bacau, politicienii ieșeni au convocat un mare conclav pentru vineri, in care sa se discute versiunea proprie a traseului De ani de zile Bacaul și Iașul s-au infruntat in argumente pentru a stabili traseul viitoarei autostrazi…

- In perioada de pregatire, lidera Diviziei A, CSM Bacau va disputa amicale exclusiv cu formații din primul eșalon Lidera Diviziei A la handbal masculin, CSM Bacau ia pulsul Ligii Zimbrilor. Acolo unde iși dorește sa evolueze din sezonul viitor. Deocamdata, contactele „csmeilor” cu zimbrii se limiteaza…

- Catre finele anului trecut, pe masura ce conflictul din Siria se stingea, se vorbea tot mai mult despre viitorul razboi din Orient, cel intre Iran, pe de o parte, și Arabia Saudita și Israel, pe de alta parte. Creșterea influenței politice a Iranului in zona deranjeaza SUA, și, prin urmare, este de…

- Anul 2018 se remarca inca din primele zile cu evenimente pe care le putem numi, fara a greși, notabile și care vor avea impact și in economia județului Bacau. Unele evenimente sunt proprii intregii economii naționale, dar cateva dintre acestea sunt specifice doar județului nostru. Pentru ca au devenit…