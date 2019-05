Bugetul Primariei Timișoara pe acest an a fost votat, astazi, in ședința ordinara a consiliului local. In total, este vorba de o suma care se ridica la peste 300 de milioane de euro, proiectul de buget fiind votat de 17 dintre cei 26 de consilieri locali prezenți, iar noua s-au abținut de la vot. De […] Articolul Bugetul Timișoarei pe acest an, votat in timpul unei ședințe cu circ. De ce i-a spus primarul Robu unei consiliere locale ca se comporta ca o „țața” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .