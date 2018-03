Bugetul Tarom pentru 2018, aprobat de Guvern Tarom estimeaza pentru acest an un profit brut de 27.470 lei, la venituri totale de 1,5 miliarde lei, dupa ce, in ultimii zece ani, compania a raportat pierderi in fiecare an. "Bugetul TAROM pe anul 2018 este in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 21,3%. Veniturile companiei vor depasi in 2018 suma de 1,504 miliarde lei", se arata in comunicat. In plus, pentru anul 2018, Tarom a prevazut o suma de 440,25 milioane lei pentru investitii. "Din aceasta suma, peste 10% sunt fonduri destinate investitiilor pe sectorul IT. Cresterea totala la capitolul investitii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

