Stiri pe aceeasi tema

- Preseintele SUA s-a intalnit cei mai importanti membri din ambele partide in Congres miercuri pentru a incerca sa redeschida guvernul. Trump si democratii se afla in conflict privind finantarea zidului. Camera Reprezentantilor din Congres este asteptata sa organizeze o serie de voturi pentru a deschide…

- Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevarata nebunie în SUA, dupa ce și-a facut poster-parodie dupa celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al serialului…

- Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two.....—…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat din nou vineri ca va inchide granita cu Mexicul si ca va opri ajutoarele umanitare trimise catre Guatemala, Honduras si El Salvador, legand aceste afirmatii de dorinta sa de a obtine finantare pentru zidul de la granita, scrie Politico.

- Presedintele Donald Trump a amenintat vineri ca va inchide frontiera dintre Statele Unite si Mexic daca democratii din Congres nu accepta sa finanteze constructia unui zid, un diferend ce provoaca paralizia partiala a administratiei federale din 22 decembrie, informeaza France Presse. …

- Ce legatura exista intre atacul armat comis marti seara in Franta, la Strasbourg, si granita dintre Mexic si Statele Unite? Pentru Donald Trump, este evident: trebuie inchise frontierele, relateaza AFP, conform agerpres.ro.'Un alt atac terorist groaznic in Franta. Vom continua sa ne consolidam…

- Cu cateva ore inaintea unei intalniri, foarte asteptate, cu liderii democrati din Congres Chuck Schumer si Nancy Pelosi, Trump i-a acuzat din nou pe cei doi ca "nu vor securitate la frontiere". "Zidul va fi construit (...). Daca democratii nu vor sa ne dea voturi pentru a ne proteja tara, armata va…

- Intr-o intalnire cu ziaristii de la Casa Alba dupa alegerile legislative de marti, el a spus ca-si doreste ca congresmenii americani sa-i aloce suficienti bani pentru a construi zidul de mult promis de la frontiera sudica cu Mexicul. Trump a precizat insa ca nu va forta un blocaj al activitatii guvernului…