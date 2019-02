Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul masluiește bugetul pe 2019, dupa ce a blocat sporurile la nivelul lunii decembrie 2018, acuza sindicatele din cadrul Administrației Penitenciarelor. Acestea susțin ca proiectul prezentat de catre Ministerul Finanțelor nu prevede majorarile salariale care trebuie acordate conform legii salarizarii…

- ​Cinci startup-uri au obținut investiții de 25.000, respectiv 75.000 de euro de la fondul de investitii GapMinder, cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, dupa participarea la programul de accelerare Techcelerator. Citeste continuarea pe StartupCafe.ro.

- *Veniturile bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2019 se estimeaza la 76,67 miliarde de lei, reprezentand 7,5% din Produsul Intern Brut, iar in cadrul acestora veniturile totale ale bugetelor locale se estimeaza la 57,65 miliarde de lei, respectiv 5,6% din PIB,…

- Economia romaneasca va continua sa creasca in urmatorii doi ani, cu procente de 5,5% in 2019 si 5,7% in 2020, urmand ca avansul sa incetineasca in 2021 cand este prevazuta o majorare a Produsului intern brut de 5%, estimeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) in "Strategia fiscal-bugetara pentru…

- ​Programul Start-Up Nation 2018-2019, prin care statul promite ajutoare nerambursabile de câte 200.000 de lei unor mici firme, ar urma sa aiba fonduri alocate doar pentru circa 2.200 de beneficiari care sa intre la contractare în prima jumatate a anului 2019, mai puțin de un sfert din numarul…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat, in consultare publica, proiectul de Ordonanta de Urgenta care introduce mai multe masuri ce urmeaza a fi aplicate de anul viitor, cum ar fi “taxa de lacomie" pentru banci, reducerea domeniilor in care pot fi angajati zilieri, infiintarea unui Fond pentru Dezvoltare…

- Primele noua acorduri de finanțare acordate in baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor majore (807/2014) au fost semnate astazi, 12 noiembrie a.c., de catre ministrul finanțelor publice, dl. Eugen Teodorovici. Ceremonia de semnare s-a desfașurat la Palatul Victoria, in prezența…