Stiri pe aceeasi tema

- Oradea, un municipiu cu peste 200.000 de locuitori, a realizat anul trecut proiecte in valoare de 40 de milioane de euro, din bani europeni si are in implementare 25 de proiecte care se apropie de suma de 150 de milioane de euro, prin care vrea sa...

- Primaria Capitalei va reface fațadele a 14 cladiri vechi din centrul orașului, de pe artere precum Kogalniceanu, Elisabeta sau Carol I, potrivit unui proiect CGMB aprobat joi, care prevede aprobarea finanțarii de la bugetul local a acestor lucrari. Banii vor fi recuperați ulterior de la proprietari…

- Pierderea cumulata a 18 companii municipale, inființate de primarul Gabriela Firea dar declarate ilegale de catre instanța, a fost de 75.153.046 lei (adica 15,8 milioane de euro) in 2018, conform unei analize facuta de consilierul local Catalin Deaconescu . In motivațiile de inființare, toate estimau…

- Un numar de 44 de proiecte de investiții in infrastructura de irigații in valoare de mai bine de 12 milioane de euro au fost finalizate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020. Prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020 au fost finalizate 44 de proiecte de investiții…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat joi, la Carei, ca Fondul de Dezvoltare si Investitii pentru proiecte destinate comunitatilor, anuntat de catre liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va aduce bunastare românilor, ci sunt bani "pentru partid, pentru firmele capusa". "Liviu…

- Guvernul se pregatește sa lanseze prima sesiune de finanțare din fondul special de 10 miliarde de euro pentru proiecte locale cum ar fi spitale, școli, drumuri, rețele de apa, gaze și energie, camine culturale, lacașe de cult, locuințe sociale, baze sportive.Executivul va acorda, la prima…

- Cele 106 ambulante achizitionate pentru Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov au fost livrate, cu patru luni mai devreme decat se prevedea, ele fiind date in comodat SABIF. Valoarea totala a achizitiei s-a ridicat la 8,7 milioane de euro, anunta Primaria Capitalei. Consiliul General al Municipiului…

- Proiecte din fonduri europene, in valoare de 420 de milioane de euro, au fost contractate sau sunt in curs de accesare, in exercițiul financiar 2014-2020, pentru dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca.