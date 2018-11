Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Partidul Național Liberat (PNL), Ionel Danca (FOTO), a anunțat joi, 22 noiembrie, ca PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pe anul 2019. „PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pentru anul 2019 care sa evite intrarea Romaniei in perioada…

- PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pe anul 2019, a declarat purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca. "PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pentru anul 2019 care sa evite intrarea Romaniei in perioada de criza si in recesiune, asa cum mai multe…

- Florin Cițu - liderul senatorilor PNL și vicepreședinte al partidului, Ionel Danca - purtaror de cuvant PNL, Ciprian Ciucu - consilier general PNL și Gabriel Dumitrașcu, fost șef al direcției de privatizare din Ministerul Energiei, s-au inscris in cursa interna din PNL pentru a ajunge candidatul…

- Senatorul PNL Iulian Dumitrescu și-a anunțat demisia din funcția de lider al grupului sentorilor liberali in ședința Biroului Executiv al PNL de PNL, au precizat surse politice pentru HotNews.ro, dupa o discuție avuta inaintea ședinței cu Ludovic Orban. Locul sau va fi luat de senatorul Florin Cițu,…

- Senatorul PNL Florin Citu a anuntat ca va solicita Guvernului o analiza a activitatii Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza pe care o va prezenta ulterior in Parlament. Liberalul considera ca decizia cresterii salariului minim e una politica, iar conducerea CNSP trebuie sa demisioneze.

- "Iar "s-a blocat guvernul", iar "nu mai sunt bani de pensii și salarii", iar "nu se aplica legea salarizarii". Asta aud de la opozitie din doua in doua luni. Și iar raspundem: așa cum nu ne-am blocat pana acum și cum am gasit fondurile necesare plații pensiilor și salariilor, așa se va intampla și…

- Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat, vineri, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si presedinte al PSD Ilfov si interimar la PSD Bucuresti, trebuie sa isi spuna opiniile in interiorul organismelor de conducere ale partidului. "Toate aceste lucruri trebuie exprimate in…

- Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat, vineri, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si presedinte al PSD Ilfov si interimar la PSD Bucuresti, trebuie sa isi spuna opiniile in interiorul organismelor de conducere ale partidului. "Toate aceste lucruri trebuie exprimate in interiorul…