- Primaria Piatra Neamt a initiat recent o dezbatere publica privind lista cu proiectele ce ar putea fi finantate de Banca Mondiala, daca zona metropolitana Piatra Neamt va prinde contur. Printre proiectele supuse dezbaterii este prevazut și drumul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Proiectul bugetului de stat pe 2019 va intarzia cateva saptamani și cel mai probabil va intra spre sfarșitul lunii in dezbatere publica. La finalul anului 2018 Coaliția PSD-ALDE anunțase ca bugetul de stat va fi gata in luna ianuarie și ...

- Guvernul a adoptat in ultima sedinta, in ciuda opozitiei mediului de afaceri, ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, menita sa echilibreze bugetul…

- Municipalitatea a lansat in dezbatere proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanta sau din domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Local…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat miercuri o noua rectificare bugetara, prin care aloca inca 24,7 milioane de lei bisericilor, asta deși la ședința din noiembrie a mai dat 20 de milioane de lei. Din acești bani, 10 milioane vor merge catre Catedrala Mantuirii Neamului, bugetul alocat…

- Proiectul de buget pentru 2019 este construit pe o valoare a PIB, in premiera, de peste 1.000 de miliarde lei, o crestere economica de 5,5% si un deficit mai mic decat cel din 2018, a declarat marti ministrul Finantelor Eugen Teodorovici la Antena 3.

- Ministerul Sanatatii a pus vineri in dezbatere publica proiectul Planului National Strategic pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA (PNS) in perioada 2018- 2020,...

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect de lege privind organizarea si exercitarea profesiei de executor judecatoresc. Potrivit expunerii de motive, proiectul este parte a obiectivului strategic privind optimizarea cadrului legislativ si institutional pentru organizarea…