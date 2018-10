Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii romani aloca in medie un buget de 1.000 de lei pentru pregatirea mașinii de iarna, fapt ce presupune achiziționarea de cauciucuri noi, dar și o serie de verificari care asigura o funcționare mai buna a mașinii in sezonul rece, arata un raport realizat de magazinul online AutoEco.ro.Specialiștii…

- „Recomandam ca intervalul de inlocuire a anvelopelor utilizate pe timpul iernii pentru mașinile personale sa nu depașeasca 6 ani. Dupa aceasta perioada, siguranța șoferului și a participanților la trafic este pusa in pericol, crescand riscul de explozie a cauciucului și scazand rezistența mecanica la…

- Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarna, cauciucurile trebuie sa fie inscriptionate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fara a include in aceasta categorie anvelopele marcate numai cu inscriptia ,,all seasons”.

- Cei care au mașini inmatriculate funcționale sunt obligați sa incheie o asigurare de raspundere civila, adica o polița RCA, chiar daca nu le mai conduc ... The post Vești proaste pentru romani. Șoferii, obligați sa plateasca RCA chiar daca nu folosesc mașina appeared first on Renasterea banateana .

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea și derularea unor proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Practic, printr-un SMS toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla numarul real de kilometri, deficientele…

- Camera Deputatilor a adoptat in calitate de Camera decizionala, proiectul de lege de modificare a Codului rutier, potrivit caruia masinile de politie cu radar vor trebui presemnalizate cu un panou afisat cu 500-1.000 de metri inainte, pe sensul de mers. In plenul Camerei Deputaților, proiectul…