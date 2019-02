Bugetul pe 2019 dezbina Coalitia? Deputat UDMR: Sper ca aceasta tara sa aiba un buget pana la sfarsitul anului

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu a inclus in bugetul pe 2019, la categoria venituri estimate, taxa pe activele financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%, denumita si "taxa pe lacomie". "Incepand cu 1 ianuarie 2019, prin ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018, s-a instituit taxa pe…

- Faptul ca Ministerul pentru Mediul de Afaceri va primi cu aproape o treime mai putini bani decat anul trecut arata ca stimularea mediului de afaceri risca sa fie subfinantata, in 2019, acuza Consiliul National al IMM-urilor. Presedintele Consiliului National al IMM-urilor, Florin Jianu, sustine…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca sunt false informatiile conform carora bugetul pe 2019 nu s-ar fi inchis daca nu era adoptata Ordonanta de urgenta nr 114/2018, subliniind ca ordonanta a avut toate avizele si ca "s-a incercat din foarte multe zone sa blocheze acest act…

- Proiectul de buget pentru anul 2019 va fi aprobat de guvern in acesta saptamana, iar dezbaterea in Parlament este prevazuta pentru 5 sau 6 februarie, a anuntat Darius Valcov, consilier al premierului. Proiectul bugetului pentru acest an ar putea fi lansat astazi in dezbatere publica de Ministerul de…

- Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri (care nu a fost anuntata inca oficial) o ordonanta de urgenta care va dinamita tot sectorul privat. Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele…

- Proiectul de buget pe anul viitor va ajunge joi in Parlament, dupa cum a afirmat luni Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila afirmand ca acesta cuprinde si un fond de investitii locale, prin care localitatile vor putea opta pentru cate doua proiecte de finantare fiecare, pentru canalizare, apa sau…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca proiectul de lege pentru bugetul de stat pe anul 2019 va fi aprobat in Guvern pe 13 decembrie, iar liderii coaliției spera ca pe 21-22 decembrie sa fie adoptat in Parlament.”Pe data de 13 va fi aprobat proiectul de buget in Guvern, iar…

- Proiectul de buget pentru anul 2019 urmeaza sa fie adoptat inainte de Craciun. Potrivit unor surse din Coalitia de guvernare, in prezent se lucreaza la proiectul care urmeaza sa fie adoptat de Guvern in perioda 10-13 decembrie.Proiectul de buget va ajunge in Parlament pe 17 decembrie, potrivit…