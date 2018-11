Bugetul italian: democrație versus tehnocrație Am vazut-o cu Cipru in 2013, cu Grecia in 2015, o vedem acum cu Italia. Demagogii aflați la putere la Roma, prezentand un proiect de buget 2019 pe care Comisia Europeana l-a respins pe 23 octombrie, reprezinta, de fapt, o problema exploziva pentru viitorul monedei euro: cine ar trebui sa prevaleze, popoarele sau tehnocrații nealesi, aplicand mecanic reguli de o legitimitate dubioasa?, potrivit Liberation , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

