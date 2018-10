Bugetul italian: Bruxelles-ul menţine presiunea asupra Romei Invectivele curg; Comisia de la Bruxelles ramane pe pozitii. "Noi trebuie sa evitam ca Italia sa ceara conditii speciale, ceea ce ar duce la sfarsitul euro daca ele ar fi acordate tuturor", avertizase Jean-Claude Juncker, presedintele institutiei, luni, 1 octombrie, la patru zile dupa anuntul unui acord intre Miscarea 5 stele (M5S, "antisistem") si Liga (extrema dreapta) urmarind sa lase sa creasca deficitul public italian la 2,4% din PIB intre 2019 si 2021 - departe de 0,8% cat spera Bruxellesul incepand de anul viitor, potrivit Le Monde , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Vicepremierul italian, Matteo Salvini, a reactionat dur la criticile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, privind deficitul bugetar, politicianul italian afirmand ca discuta doar cu persoane "treze" si subliniind ca Italia este stat "suveran" si nu accepta "amenintarile" Europei.

