Stiri pe aceeasi tema

- „Este gata, va fi anuntat marti (...) Pe 5 sau 6 februarie va putea incepe si dezbaterea pe marginea acestuia, atunci cand Parlamentul se intoarce”, a afirmat Valcov. Totodata, el a mentionat ca in cursul zilei de luni va avea loc probabil o ultima discutie a proiectului de buget in cadrul coalitiei…

- Liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au revenit din concediu și au avut o prima intalnire in 2019. Cei doi au inceput sa puna la cale strategia politica pentru acest an și vor lua o serie de decizii cu impact major.Citește și: Tariceanu, trei intalniri…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a delegat atribuțiile pentru luna ianuarie lui Florin Iordache, iar informațiile din presa arata ca președintele Camerei Deputaților este in concediu.In ciuda faptului ca este in concediu, Dragnea se intoarce pentru a onora intalnirea cu președintele Comisiei…

- La nivelul Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au cazut de acord marți seara ca premierul Viorica Dancila sa sesizeze Curtea Constituționala. De altfel, Viorica Dancila este așteptata joi de Liviu Dragnea in biroul sau de la Parlament. Surse oficiale au declarat pentru Hotnews.ro ca…

- Presedintii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au avut marti o intalnire in biroul presedintelui Camerei Deputatilor.Tot pentru saptamana viitoare a fost stabilita o intalnire a coalitiei pe tema discursului in Parlament al premierului Viorica Dancila. In acest context,…

- Liderii coalitiei de guvernare ar urma sa ia o decizie referitor la sesizarea CCR cu privire la un conflict legat de numirile noilor ministri dupa intoarcerea de la Bruxelles a premierului Viorica Dancila si vor discuta saptamana viitoare despre bugetul de stat, au declarat, marti, surse politice.…

- Klaus Iohannis a dat peste cap calculele lui Liviu Dragnea de a-i mulțumii pe liderii din teritoriu și de a-și securiza poziția. Astfel, conducerea PSD se intalnește din nou miercuri cu liderii din teritoriu, in ședința Comitetului Executiv pentru a face noi propuneri pentru portofoliile de la Transporturi…

- Guvernul nu poate prezenta Parlamentului bugetul pe anul 2019 pentru ca aleșii sunt blocați cu Legea pensiilor, a declarat presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, pentru HotNews.ro. „Probabil bugetul va fi inaintat Parlamentului undeva in luna decembrie. La Senat a…