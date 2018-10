Bugetul Educatiei in Romania: mic si alocat necorespunzator! Tarile performante dau cei mai multi bani pentru invatamantul primar!

Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut progrese in trecut, uneori chiar progrese spectaculoase, dar acum exista riscul real ca lucrurile sa regreseze, intr-un mod care sa afecteze nu doar democratia din Romania, ci si locul pe care Romania si l-a construit in ultimii ani ca membra UE. Comisia a cerut in mod repetat autoritatilor…

- România este în centrul sesiunii plenare din aceasta saptamâna a Parlamentului European, unde cresc îngrijorarile privind independenta Justitiei, respectarea normelor democratice si protectia drepturilor civile în

- Industria Romaniei este una de slaba calitate si costurile de productie sunt mari, iar politicile industriale lipsesc in strategiile guvernelor romanesti din ultimii 28 de ani. In acelasi timp, tari precum Germania, Marea Britanie sau Franta au politici foarte clare industriale si constientizeaza importanta…

- Peste 27.700 de locuri de munca sunt vacante in Romania, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe sunt in Bucuresti (peste 4.200), Prahova (peste 2.600) si Arad (aproape 2.000), iar cei mai cautati sunt muncitorii necalificati. Potrivit ANOFM, in evidentele institutiei…

- In data de 15 septembrie 2018, un echipaj de jandarmi ieșeni, va participa, alaturi de ceilalți voluntari, la campania de ecologizare Let’s Do It, Romania! Daca in mod normal, jandarmii desfașoara misiuni pe linia asigurarii ordinii publice, insa maine, vor desfașura o alta activitate, aceea de a aduna…

- Parlamentul European va dezbate situația din România privind respectarea statului de drept în urmatoarea sesiune plenara care va avea loc la Strasbourg în prima saptamâna din octombrie, urmând ca o rezoluție sa fie

- Politicieni din Austria se declara preocupati in legatura cu situatia politica din Romania, exprimand dubii privind capacitatea Bucurestiului de a exercita Presedintia Consiliului Uniunii Europene, informeaza site-ul publicatiei Der Standard.

- Intoxicațiile cu ciuperci s-au inmulțit, in ultima perioada, la noi in țara. O singura ciuperca otravitoare amestecata cu cele comestibile poate ucide un adult, in mai puțin de o zi. Situația este alarmanta, cu atat mai mult cu cat una dintre cele mai toxice ciuperci din lume creste in zona Moldovei.