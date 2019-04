Stiri pe aceeasi tema

- Alesii municipali dezbat acum bugetul orasului. Sedinta este transmisa live. Consilierii locali se reunesc intr-o sedinta ordinara, in care vor dezbate inclusiv bugetul orasului pe anul 2019. Unii consilieri au anuntat deja ca au mai multe amendamente la buget, in timp ce Primaria a organizat in ultimele…

- In valoare de peste 1,4 miliarde de euro Consilierii PMB au votat, marti, proiectul care prevede aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti, valoarea acestuia fiind de aproape 6,8 miliarde de lei, adica peste 1,4 miliarde de euro. „Bugetul Primariei Capitalei pentru anul 2019: peste 370 de…

- Proiectul de buget al municipiului Pitesti va fi suspus dezbaterii si aprobarii in plenul Consiliului Local pe 25 aprilie. Insa, maine incepand cu ora 16.00, in sala mare de spectacole a Centrului Multifunctional va ...

- Primaria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, pentru proiectul de hotarare privind aprobarea “Bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pentru anul 2019”…

- Adoptarea bugetului este cel mai important din cele patru puncte inscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare la care sunt convocați consilierii județeni joi, 4 aprilie, la ora 10. Iata care este ordinea de zi completa a acestei ședințe: Aprobarea procesului verbal al sedintei publice ordinare…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta extraordinara pentru miercuri, 06 martie 2019, ora 11.00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Piața Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etajul |, Sala Stan Sararu (sala…

- (update 16:20) Din lispa cvorumului ședința CMC de astazi, 5 februarie, a fost amanata.(update 14:05) Consilierii municipali au plecat in pauza pana la ora 16:00.(update 12:08) Unanim aleșii locali au votat proiectul de decizie c u privire la executarea lucrarilor de reparație , pozare a rețelelor inginerești…

- Disputele legate de problema crizei gunoiului menajer la Onești au fost pe moment depașite, odata cu desfașurarea ședinței Consiliului Local, in ziua de 30 ianuarie. In dorința de a debloca situația creata la nivel județean dar și pentru a nu se mai reproșa Oneștiului ca are datorii istorice…