Stiri pe aceeasi tema

- „Consilierii PSD au votat impotriva bugetelor, la comanda politica, fara sa poata sa iși justifice votul. Nu a fost suficient ca prin decizia Guvernului PSD și a parlamentarilor acestui partid Aradul a pierdut 45 de milioane de euro, reprezentanții acestui partid au incercat sa blocheze și procedural…

- Documentul prezinta analiza activitații Guvernului PSD-ALDE din anul 2017 și este realizata de catre comisiile de specialitate ale PNL. Ea demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor promisiuni electorale pe termen scurt cat și in implementarea unor…

- Un an de guvernare PSD – ALDE a fost un an pierdut pentru Romania, susțin liberalii. Analiza activitații Guvernului PSD – ALDE din 2017 realizata de Comisiile de specialitate ale Partidului Național Liberal demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor…

- Opt sau noua ministri vor pleca si vor fi inlocuiti cu alti ministri, a anunțat, luni, deputatul Catalin Radulescu, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD. l a menționat ca in ședința se va discuta despre evaluarea fiecarui ministru și propunerile din partea organizațiilor județene.…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, a fost la DNA, in Dosarul ”Belina”, iar la ieșire a explicat ca procurorii i-au dat un DVD pe care se afla expertiza din acest dosar.”Am primit un CD, de fapt un DVD in care procurorii au pus expertiza. Avem un termen de analiza acestei expertize.…

- “Noi nu am renuntat la investitii, am pus doar diminuare de sume. În loc ca un obiectiv sa îl poti finaliza în doi ani, l-ai gradat pe patru ani de zile, daca vorbim de parkinguri sau alte lucruri. Am diminuat alocarea de suma. Nu am renuntat în fapt la obiectivele majore…

- Guvernul ar urma sa adopte in sedinta de miercuri un proiect de hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor. Pe ordinea de zi a sedintei Executivului de miercuri figureaza si un proiect de hotarare privind rechemarea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Ambasada Romaniei la Madrid si Consulatul General al Romaniei la Sevilla, a urmarit indeaproape evenimentele desfasurate in localitatea Pedrera, provincia Sevilla, inca de la declansarea acestora, si mentioneaza ca, de la inceputul tensiunilor, in 6 ianuarie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea privind aprobarea ordonantei Guvernului 29/2017 pentru infiintarea Centrului National de Management al Apei Grele, care va fi finantat integral de la bugetul de stat prin Ministerul Energiei. „Se infiinteaza Centrul National de Management…

- Afirmatia guvernatorului BNR referitoare la cresterea volatilitatii leului in acest an, s-a facut resimtita deja in piata valutara. Dupa deprecierea de acum doua zile, ieri leul s-a decuplat de evolutiile din regiune si s-a intarit in fata principalelor valute. Cursul euro a scazut de la 3,6571 la 3,6437…

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Aproape două treimi din veniturile la bugetul federal…

- Victor Ponta, acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea! Mai exact, fostul premier face o afirmație grava: Mihai Tudose ar putea fi schimbat din fruntea Guvernului, pe modelul Sorin Grindeanu.Fostul premier a facut o analiza și a actualilor miniștri, pe care ii numește simplu: ”proști”.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate reține la bugetul propriu o cota de 15% din sumele recuperate de la contribuabili, cu scopul de a acorda premii personalului angajat. Masura ar trebui sa conduca la crearea unui sistem de cointeresare a personalului din cadrul ANAF care participa…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului pentru anul 2018, dar intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale trage un semnal de alarma și arata ca exista riscuri semnificative pentru Romania, care ar putea ieși din ținta de deficit bugetar asumat de 3%. Citește și: ALERTA…

- Conform OUG care a fost adoptata pe 28 decembrie, banii se restituie donatorilor integral din contul de disponibilitati deschis la Trezoreria Statului si/sau din conturile deschise la institutiile de credit, pana la data de 31 decembrie 2018, in conditiile, termenele si conform procedurii stabilite…

- La Romania TV, premierul Tudose a spus ca :”In textul legii scrie foarte clar. Bugetul alocat e echilibrarat la inceputul lui 2018. El prevede ca fiecare primarie sa aiba banii pe care i-a avut in 2016, iar la prima rectificare fiecare primarie va primi de la buget sume la nivelul lui 2017. Adica…

- In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art.…

- Fondul de rezerva al Guvernului a ramas fara fonduri dupa ce bugetul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni si cel al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) au primit cat trei milioane de lei, prin amendamente, insa ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a precizat ca acolo vor fi alocate…

- Evenimentele petrecute in ultima perioada contureaza un tablou care va conduce la o explozie pe scena politica. In ciuda faptului ca avem o creștere economica exploziva, bugetul Guvernului PSD-ALDE este mai peticit ca niciodata și are gauri colosale, care cu greu vor putea fi acoperite.Principala…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a recunoscut, la finalul ședinței in care s-a adoptat bugetul de stat pe 2018, in comisiile de Buget Finanțe din Parlament, ca amendamentul prin care se duc 100% din banii colectați din impozitul pe venituri catre Unitațile Administrativ Teritoriale a creat o gaura…

- Comisiile reunite de buget au decis, vineri, cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre bugetele locale, pentru a compensa diminuarea cotei din impozitul pe venit de la 16% la 10%. „In anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 si art.33 din…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca proiectul de buget de stat pe anul 2018 este in analiza Administratiei prezidentiale si ca va vorbi despre el atunci cand va fi aprobat de Parlament, relateaza Digi 24."Bugetul in forma de proiect ca altceva nu avem se afla la noi in analiza si in acest moment nu…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, joi, bugetul Agentiei Nationale de Integritate (ANI) pe 2018, in forma propusa de Guvern, nefiind formulate amendamente. Totuși, bugetul ANI este cu 13% mai mic fața de ceea ce au cerut Guvernului și cu 4% mai mic decat in 2017.In…

- Comisiile parlamentare de specialitate reunite au avizat favorabil, marti, bugetul pe 2018 al Secretariatului General al Guvernului, in forma adoptata de Guvern. Bugetul SGG propus pentru anul urmator se ridica la 1,336 miliarde de lei (plus 24,8% fata de anul trecut) conform Agerpres.Cheltuieile…

- Comisiile parlamentare de specialitate reunite au avizat favorabil, marți, bugetul pe 2018 al Secretariatului General al Guvernului, in forma adoptata de Guvern. Bugetul SGG propus pentru anul urmator se ridica la 1,336 miliarde de lei (plus 24,8% fața de anul trecut). Cheltuieile…

- "Programarea bugetara, sub guvernarea PSD, a devenit un instrument de propaganda", afirma fostul presedinte ANAF din perioada Guvernului Ponta, Gelu Diaconu, intr-o analiza publicata pe blog. Acesta este de parere ca anul 2018 ar putea aduce si mai multe masuri nepopulare: cresteri de taxe, amanarea…

- Primarul independent al orașului Voluntari, Floretin Pandele, a lansat, ieri un apel catre toți primarii din Romania sa vina la proteste impotriva Guvernului, din cauza prevederilor din bugetul de stat pe 2018. Astazi, președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca soțul primarului general…

- Proiectul de lege propus Parlamentului de catre președinții celor doua Camere, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, arunca literalmente in aer Casa Regala. O transforma intr-o instituție de interes public, finanțata de la bugetul statului. Și care, in acest scop, prezinta Guvernului rapoarte…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, spune ca este dispus sa protesteze impotriva proiectului de buget pe 2018, deoarece unele dintre masurile fiscale adoptate de Guvern vor genera o gaura in bugetul administrației locale. Pandele afirma ca orasul pe care il conduce va pierde nu mai putin…

- Guvernul a adoptat miercuri proiectul de buget pe 2018, acesta bazandu-se pe o creștere economica de 5,5%, o inflație de 3,1% și un deficit sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB) . Salariul minim va urca cu 9%, pensiile vor crește cu 10%, iar pensia minima cu 23%. Anul viitor va fi primul in care economia…

- Guvernul va aloca in ședința de Guvern de miercuri 5 milioane de lei pentru CET Arad. Cel puțin acestea sunt promisiunile facute de vicepremier catre primarul Gheorghe Falca. In consecința, consilierii au decis sa reduca din alocarea de la bugetul local, pe care o intenționau sa o faca. Practic,…

- Cunoastem ca recent a fost creata in cadrul MCIN o noua componenta organizationala, menita sa formuleze, centralizeze si evalueze propunerile privind actiunile pe linia aniversarii Centenarului Romaniei (1918-2018). De fapt, prin OG nr. 5/2017, respectiva structura a preluat activitatile Departamentului…

- In momentul de fata, in Parlament, este pe cale de a fi modificata legea guvernantei corporative, cea care prevede numirea unui management profesionist si independent politic in companiile de stat in scopul transparentizarii si eficientizarii lor. Conform acestor modificari, implementarea guvernantei…

- Platforma Demnitate și Adevar trage un semnal de alarma privind intenția Guvernului de a semna cu Ucraina un Acord de funcționare a complexului hidroelectric Nistrean. Potrivit partidului, conținutul Acordului propus de țara vecina implica o serie de riscuri grave pentru securitatea naționala a Republicii…

- Senatorul PNL, Iancu Caracota, l-a atacat pe premierului Mihai Tudose pe motiv ca „se lauda cu creșteri economice comparabile cu ale Chinei”, in contextul in care țara noastra este „ultima in Europa la finanțarea Sanatații”. In acest fel, liberalul cere Guvernului ca in bugetul de stat pentru anul 2018…

- Victor Ponta a avut o prima reacție dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea fata de faptul ca Parlamentul României ia în calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si a cerut Parlamentului…

- "Domnul Mihai Tudose, prin ordonanța 82/2017, ca principal inițiator, se face vinovat de furt calificat. Il vom da in judecata pentru acest lucru. Militarii, jandarmii și polițiștii platesc asigurari sociale. De luna aceasta, prin ordonanța 82, mai platesc aceeași suma ca și contribuții individuale…

- Un primar dintr-o localitate a decis sa atraga atenția Guvernului asupra unei probleme grave cu care se confrunta locuitorii, venind pe jos in Capitala, 300 de kilometri, timp de doua saptamani

- Confederațiile sindicale Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, alaturi de 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale solicita retragerea legilor Justiției, a legilor de modificare a codurilor penale și respingerea in Parlament a ordonanței privind modificarea legislației fiscale.…

- Marti 21 noiembrie 2017 a avut loc sedinta ordinara a CL Carei. Pe Ordinea de Zi au mai fost adaugate de catre primar 2 proiecte inainte de inceperea lucrarilor. In cadrul dezbaterilor despre stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul viitor s-a facut referire la noile reglementari ale Guvernului…

- „Bugetul propriu, strict al nostru, este de 30 de milioane de lei, fara salariile pentru profesori și asistența sociala. Prin masurile fiscale care s-au adoptat recent, bugetul nostru pierde circa 5 milioane de lei. Ca sa va faceți o idee ce inseamna 5 milioane de lei, noi in acest an am…

- In slugarnicia lor fața de Liviu Dragnea și PSD, acești deputați de Arad nu au ridicat niciodata vocea impotriva Guvernului, care a lasat Aradul pe ultimele locuri din țara la suma primita din bugetul de stat, nu au avut nicio critica la adresa lui Liviu Dragnea și a PSD care au dirijat banii aradenilor…

- ”De la 1 ianuarie 2018 o sa avem 1% pe cifra de afaceri. Pe actualul sitem, acesta complicat, la buget vin 2,4 miliarde de lei. Intrebarea: o sa vina mai mult sau mai puțin? O sa vina mai mult! IMM-urile, asta inseamna 394,000 de IMM-uri, pana in 500,000 de euro cifra de afaceri. Și mai sunt…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, membru PSD, spune ca prin modificarea Codului Fiscal bugetul local va fi afectat direct si profund, apreciind ca “este o palma data in mod clar pe linia de dezvoltare a oraselor”. Mihai Chirica a spus joi, in cadrul sedintei extraordinare de consiliu local, ca serviciile…

- Din spatele gratiilor, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu face o analiza neașteptata și dezvaluie, din punctul sau de vedere, un posibil motiv pentru care Guvernul a ajuns sa ia masurile de modificare a Codului Fiscal. Vantu considera ca Executivul a trebuit sa gaseasca artificii economice pentru…

- stiripesurse.ro va prezinta principalele știri ale zilei, avand ca tema centrala o analiza a jurnalistului Cristian Tudor Popescu pe tema noilor masuri fiscale adoptate de catre Guvernul Tudose.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre decizia Guvernului de a…

- Noul primar interimar, Silvia Radu, s-a aratat extrem de indignata de faptul ca ședința Consiliului Municipal Chișinau programata pentru astazi, 8 noiembrie, nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum. Funcționara a solicitat ca la urmatoarea intrunire, aleșii locali sa fie disciplinați și sa vina nici…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Sibiu, Daniela Cimpean, solicita Guvernului sa sprijine financiar construcția unui spital nou, in municipiul Sibiu, ea motivand ca sibienii au contribuit pana acum cu mult mai mulți bani la bugetul de stat, fața de ce investiții s-au facut in acest județ. …

- „Rand pe rand, stadioanele municipiului au fost demolate fara pic de rușine sau mila, impotriva legii care subliniaza ca schimbarea destinației sau desființarea unor baze sportive se poate face numai prin hotarare a Guvernului, respectiv cu construirea prealabila a altor baze sportive similare celor…

- „Imi asum faptul ca nu am reusit sa fiu la televizor cand a fost conferinta de presa, dar am citit ulterior. Nu am vazut-o ca pe o critica, ci ca pe o incercare de a prezenta o analiza, ulterior spunand ca nu exista o analiza proprie. Nu exista niciun motiv, din punctul meu de vedere, ca masurile…