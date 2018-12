Stiri pe aceeasi tema

- Sfarxitul anului 2018 aduce cadouri surprizE din partea companiilor, pentru romani! Majoritatea companiilor private din Romania va da angajatilor tichete-cadou, cu ocazia sErbEtorilor de iarnE.

- Romanii aloca 27,8% din cheltuielile gospodariei pentru hrana si bauturi nealcoolice, mai mult decat dublul mediei europene, de 12,2%, arata Eurostat. Romania este urmata de Lituania (21,6%), Estonia (20,3%) si Bulgaaria (19,2%). Cele mai reduse cheltuieli pentru hrana sunt in Marea…

- De Mos Nicolae, romanii sunt dispusi sa cheltuie in jur de 350 de lei pentru cadouri. Majoritatea vor cumpara dulciuri, jucarii si haine. Conform datelor celui mai recent studiu de piața realizat de catre MEDNET Marketing Research Center, 87,3% dintre persoanele din mediul urban intenționeaza sa cumpere…

- Romanii considera ca schimbarile climatice sunt in top 3 cele mai mari provocari pentru societate și se arata dispuși sa plateasca mai mult pentru produse fabricate in mod sustenabil, rezulta dintr-un studiu realizat de institutul de cercetare Puls in numele E.ON. Potrivit studiului, unu din patru romani…

- Statul are nevoie de bani și de Centenar, așa ca se imrpumuta la populație. Romanii pot cumpara titluri de stat pe o perioada de doi ani, printr-o noua emisiune inițiata de Ministerul Finanțelor.

- Doar in prima jumatate a acestui an, pensiile speciale au costat bugetul de stat 3,86 miliarde de lei, cu 19% mai mult fata de aceeasi perioada din 2017. Peste 148.000 de oameni au primit, in luna iunie, pensie speciala, potrivit Economica.net , care are datele de la Casa Nationala de Pensii. Peste…

- Tinerii intre 16 si 26 de ani pot contracta, de astazi, prin programul guvernamental „Investeste in tine”, credite cu dobanda suportata din bugetul de stat de pana la 40.000 de lei, iar persoanele intre 25 si 55 de ani pot lua credite pana la 35.000 de lei. Incepand cu luni, tinerii intre 16 si 26 de…

- Citricele si fructele meridionale, dar si ouale s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii august fata de iulie la categoria produselor alimentare, in crestere fiind si tarifele pentru gaze naturale, energie electrica si tarifele serviciilor postale si de transport aerian, reiese din datele Institutului…